Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam MİT KPSS şartı olmadan personel alımı yapıyor! 2024 MİT personel alımı başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?

        MİT'ten KPSS'siz personel alımı müjdesi! 2024 MİT personel alımı başvurusu başladı mı, nasıl yapılır?

        Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) KPSS'siz personel alımı yapılacağı müjdesi geldi. Her bir kadro için belirlenen özel şartlar ve aranılan nitelikler belli oldu. 6 farklı kategoride yapılacak olan MİT personel alımı istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu gibi alanlarda istihdam gerçekleştirecek. Peki MİT personel alımı ne zaman, başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? İşte 2024 MİT personel alımı başvuru detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 10.08.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MİT bünyesinde istihdam edecek farklı kategorilerde KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapacak. Bu kapsamda MİT personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kadrosu merak konusu oldu. Peki MİT personel alımı başladı mı, başvurular nasıl ve nereden yapılır?

        2

        MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Resmi kariyer sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, MİT, KPSS şartı aramaksızın 6 farklı kadroda personel alımı gerçekleştirecek.

        MİT'e başvurmak isteyen adaylar, resmi kariyer sayfası adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

        BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        MİT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

        MİT'in açtığı kadrolar arasında istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, teknisyen, İHA sistemleri pilotu ve koruma ve emniyet memuru bulunuyor. Her bir kadro için belirlenen özel şartlar ve aranılan nitelikler şu şekilde:

        Dil Uzmanı: İlgili dilde yeterli akademik bilgiye sahip olmak ve yüksek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak şartı aranıyor.

        Tekniker: Bilgisayar, elektronik gibi alanlarda ön lisans mezunu olmak ve en az 4 yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

        4

        İHA Sistemleri Pilotu: Havacılık, mühendislik gibi alanlarda lisans mezunu olmak ve belirlenen fiziksel özelliklere sahip olmak gerekiyor.

        Koruma ve Emniyet Memuru: Üniversite mezunu olmak veya belirlenen spor branşlarından mezun olmak gibi şartlar aranıyor.

        İstihbarat Uzmanı: Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, yabancı dil yeterliliğine sahip olmak gibi şartlar aranıyor.

        Mühendis: Bilgisayar, elektronik gibi mühendislik bölümlerinden mezun olmak ve yabancı dil bilmek gerekiyor.

        5
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Batshuayi'den hayat öpücüğü!
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        "Bu yelken bu gemiyi götürmüyor"
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Ateşkes müzakereleri 15 Ağustos'ta
        Ateşkes müzakereleri 15 Ağustos'ta
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        Cansız bedeni teknedeki buzdolabında bulunmuştu!
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        Kral Hekatomnos'un heykeli ele geçirildi
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası