MİT’ten 32 ayda 84 nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) 1 Ocak 2019 ile 12 Ağustos 2022 tarihleri arasında terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin de arasında olduğu teröristlere yönelik arka arkaya operasyonlar düzenledi.

PKK'ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 84 terörist sınır ötesine düzenlenen nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Örgüt yönetiminde bulunan 8 terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Farklı bölgelerdeki yerel istihbarat faaliyetleriyle son yıllarda başarılı operasyonlara imza atan MİT, uzun süren takipler ve anlık istihbaratlar sonucu çok sayıda terörist faaliyeti eyleme dönüşmeden bertaraf etti.

Terör örgütlerinin sözde istihbarat gücüne de darbe vurularak eylem planlarını deşifre eden MİT, Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan örgüt mensuplarına yönelik yurt dışında nokta operasyonlar gerçekleştirdi. PKK'ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 84 terörist etkisiz hale getirildi.

"TÜRKİYE BÖLGEYİ TERÖRDEN TEMİZLİYOR"

Habertürk’e değerlendirmelerde bulunan Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı, emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin de, “Türkiye sahayı, yani bölgeyi terör örgütlerinden temizliyor” dedi.

Pekin şunları kaydetti: "MİT'in gerçekleştirdiği bu başarılı operasyonlar oldukça kritik öneme sahip. Aslında bu operasyonlarla, Türkiye sahayı yani bölgeyi terör örgütlerinden temizliyor. Bu operasyonlarda kuşkusuz Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının da çok büyük rolü var. Ayrıca son dönemde çok sayıda saha ajanının da olması operasyonlara katkı sağlıyor. Tüm bunların dışında siyasi iradenin de arkasında olması operasyonlara başarı sağlıyor."

‘TÜRKİYE, BU OPERASYONLARLA ABD’YE DE MESAJ VERİYOR’

Ortadoğu Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Levant Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan da şunları kaydetti:

"Bu operasyonlarda ilk olarak Türkiye'nin gelişen teknolojisi etkili oluyor. İkincisi Suriye bağlamında bakınca Türkiye'nin sınır hattı boyunca YPG'nin varlığını görüyoruz. Türkiye'nin ABD ve Rusya ile imzaladığı mutabakatlar var. YPG'nin geri çekilmesi gerekiyor ama buna rağmen YPG'nin bu hatta varlığı devam ediyor. Türkiye bu tehditle mücadele için esasen sınır ötesi harekâtları gündeme getiriyor ve güvenli bölgeler oluşturmaya çalışıyor. Türkiye gerçekleştirdiği operasyonlarla da PKK ve YPG'nin ayrı olduğunu söyleyen ABD'ye de mesaj veriyor. Bu operasyonlarda daha çok YPG'nin Kandil kadrolarına dönük isimler etkisiz hale getiriliyor. Bu da YPG ve PKK'nın esasında bir olduğunu, aynı örgütün parçaları olduğunu ABD ve dünyanın yüzüne vurmak amacı taşıyor. Türkiye, burada YPG varlığına hiçbir şekilde müsaade etmeyeceği mesajını da veriyor."

İŞTE 2022’DEKİ BARAŞILI OPERASYONLAR

Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen "Rojda" kod isimli Dilbirin Kaçar ile Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'a yönelik 2015'teki terör saldırısının firarı son faili PKK'lı terörist Savaş Çelik'in de aralarında olduğu 8 terörist yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Ayrıca terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) eyalet sorumlusu "Kendal Ermeni" kod adlı Şahin Tekintanğaç da MİT tarafından özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak/Sincar'daki Bab Şilo bölgesinde, terörist Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca 28 Ocak 2022'de operasyon düzenledi. Nokta atışıyla vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist "Hebat Gever" kod adlı Süleyman Orhan da, 17 Şubat 2022'deki MİT operasyonunda öldürüldü.

MİT, PKK/YPG'nin sözde Aynularab Savunma Komitesi Eş Başkanı "Ronahi Kobani" kod adlı Rodin Abdulkadir Muhammed ile sözde YPJ Kobani Yürütme Komitesinden "Dilar Halep" kod adlı Ranya Henan'ı da, 20 Şubat 2022'de Aynularab'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK mensubu, 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz da, MİT'in ikna çalışması neticesinde 14 Nisan 2022'de Türkiye'ye getirildi.

MİT'in yurt dışındaki terör örgütü PKK/KCK hedeflerine yönelik çalışmasıyla Sincar'da yakalanan V.K. (34), M.K. (21), A.Ö. (20) ve K.İ. (16) de, 18 Nisan 2019'da Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

İran istihbaratının bazı muhalif isimleri Türkiye'den kaçırma planlarına taşeronluk yapan 14 şüpheli, MİT ve İstanbul Emniyet’inin 11 Şubat 2022'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.