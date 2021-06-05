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Miyofasiyal ağrı sendromu nedir? Miyofasiyal ağrı sendromu belirtileri neler?

Batman'da 8 yaşındaki Toprak Kılınç, koronavirüse yakalandı ancak koronavirüsü yendikten sonra miyofasiyal ağrı sendromuna yakalandı. Tedaviye alınan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. İşte miyofasiyal ağrı sendromu hakkında bilinmesi gerekenler...

Miyofasiyal ağrı sendromu nedir? Miyofasiyal ağrı sendromu belirtileri neler?

Batman'da görev yapan anestezi uzmanı Dr. Gülsüm Kahveci Kılınç ve dahiliye uzmanı Dr. Şenol Kılınç’ın oğulları Toprak Kılınç, geçen ay Covid-19’a yakalandı. Toprak, tedavisinin ardından koronavirüsü yendi ancak 4 hafta sonra bölgesel kas-iskelet sistemi ağrısı olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu gelişti. Adana'daki hastanede tedaviye alınan Toprak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesinin büyük üzüntü yaşadığı Toprak Kılınç, memleketi Samsun'un Atakum ilçesinde toprağa verilecek.

MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU (MAS) NEDİR?

Kaslarda, bir veya daha fazla kas grubunda ağrı, batma, spazm, uyuşma, karıncalanma, çekilme, sıkışma tarzında şikayetler ile kendini gösteren ağrılı fibrozitlerin bulunduğu bir hastalıktır. Bu şikayetlere, özellikle sırt ve boyun bölgesinde olanlara, terleme ve üşüme de eklenebilir. Bacaklarda da üşüme sıktır. Hastalık en sık boyun, bel, sırt, kalça, omuz, kollar ve bacaklarda görülür. Boyun ve bel fıtığı ile, siyatik ağrısı ile sıklıkla karıştırılır. Aslında vücutta nerede kas dokusu varsa, orada hastalığın görülme ihtimali vardır (yüzde, kafada-saçlı deri bölgesinde bile görülebilmektedir

MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU (MAS) BELİRTİLERİ NELER?

Ağrılar bazen o kadar şiddetlidir ki, hastanın muayenesi bile çok güç olur. Hasta acile başvurur ve şiddetli ağrı sebebi ile güçlü ağrı kesici (morfin benzeri) ilaç enjeksiyonu yapılır; hasta kısa bir süre rahatlar. Ağrılar daha sonra geri gelir.

Kas Romatizmasında (Miyofasiyal ağrı sendromunda) En Sık Şikayet İfadeleri Şunlardır:
• Her yerim ağırıyor.
• Sırtımdan koluma yayılan bir ağrı var, bazen uyuşma da oluyor.
• Nefes alırken göğsümde bir batma oluyor, ama kardiyolog bir kalp hastalığı bulamadı.
• Kolumda ve/veya bacağımda sebebi bulunamayan bir uyuşma var; soğuk ve yorgunlukla artıyor.
• Sırtımda uykuma engel olan ağrılar oluyor. İlaçlarla geçmiyor.
• Kendimi sürekli çok yorgun ve halsiz hissediyorum, kollarım çabuk yoruluyor.
• Hiçbir tedavi ağrılarımı geçirmiyor.
• Acaba bende fibromiyalji mi var?

Kas Romatizmasındaki Şikayetler En Sık Şu Hastalıklarla Karıştırılır:
• Boyun fıtığı
• Bel fıtığı
• Siyatik ağrısı
• Ankilozan Spondilit
• Kemik Erimesi (Osteoporoz) ve Kemik ağrısı
• Fibromiyalji sendromu
• Karpal tünel sendromu
• Diğer sinir sıkışması sendromları (Tuzak nöropatiler)
• Romatoid Artrit
• Gonartroz (Diz kireçlenmesi)
• Menisküs patolojileri
• Koksartroz (Kalça kireçlenmesi)
• Kondromalazi patella (Diz kapağı altında kıkırdak aşınması - kireçlenme)
• Omuz patolojileri (Omuz İmpingement Sendromu, Omuz Periartriti, Rotator Kaf Sendromu – omuzda yırtık)
• Kalça ve kolda geçmeyen ‘iğne yeri’ ağrısı

Kas Romatizmasındaki Şikayetler Özelliklerine Göre Şöyle Sınıflandırılabilir:
Şikayetin bölgesine göre:
• Sırt ağrısı
• Boyun ağrısı
• Boyundan kola yayılan ağrı ve/veya uyuşma
• Göğüste ağrı-batma
• Bel ağrısı
• Bel veya kalçadan bacağa yayılan ağrı ve/veya uyuşma-kasılma-kramp
• Dizlerde ağrı
• Dirseklerde ağrı
• Yürümeyi engelleyen ağrı-batma
• Tüm vücutta hareket güçlüğü
• Kemiklerde ağrı, vs.

Şikayetin karakterine göre:
• Ağrı
• Kasılma-Kramp
• Batma
• Yanma
• Uyuşukluk
• Karıncalanma
• Gerginlik hissi
• Şişlik ve Ödem
• El ve Ayakta kısa süreli renk değişiklikleri
• Hareket kısıtlılığı, vs.
• Sebepsiz Üşüme-Terleme

Şikayetin sıklığı ve süresine göre:
• Ayda bir, Haftada bir, Günde bir, Gün içinde pek çok kere
• Sürekli
• Sürekli ama artıp-azalan

Şikayetin şiddetine göre:
• Hafif şiddette
• Şiddetli ve Çok şiddetli

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