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MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 1-0 yendi

MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1
AA

MKE Ankaragücü: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

MKE Ankaragücü: Mert Topuz, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdi Dikmen (Dk. 77 Embiya Ayyıldız),Kulusic (Dk. 34 Alperen Babacan),Pazdan, Ali Kaan Güneren, Diousse, Lobjanidze( Dk. 46 Geraldo),Şahverdi Çetin (Dk. 60 Lukasik),Paintsil (Dk. 60 Orkan Çınar) Badji

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Fatih Aksoy, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Berkay İsmail Kutlu, Efecan Karaca (Dk.90+4 Yusuf Özdemir) Umut Güneş (Dk. 90+4 Siopis),Efkan Bekiroğlu (Dk. 77 Ceyhun Gülselam),Davidson (Dk. 90+4 Arda Uzun),Bareiro (Dk. 72 Mustafa Pektemek)

Gol: Dk. 24 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Dk. 57 Şahverdi Çetin, Dk. 88 Atakan Çankaya (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN POZİSYONLAR

20. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Badji’nin altı pas içinde çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı ayaklarıyla kurtardı.

24. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Umut Güneş’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kale sahasının içindeki Davidson kaleciden önce topa kafayla dokunarak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

34. dakikada Bareiro’nun pasıyla ceza yayında buluşan Davidson’un şutunda topu kaleci Mert Topuz iki hamlede kurtardı.

36. dakikada Fatih Aksoy'un hatalı geri pasında topu kazanan Badji, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kurtardı. Kaleciden dönen topu savunma tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

İlk yarı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

55.dakikada ceza sahasının sol çaprazından kaleciyle karşı karşıya kalan Davidson’un sert şutunu kaleci Mert Topuz kurtardı. Kaleciden dönen topa vuran Efecan Karaca’nın şutunda da kaleci Mert, üzerine gelen topu kurtarmayı başardı.

66. dakikada Berkan Kutlu’nun ceza yayının sol tarafından çektiği sert şutta kaleci Mert Topuz, topu kornere tokatladı.

Konuk ekip sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

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