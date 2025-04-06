MKE Ankaragücü: 0 - Gençlerbirliği: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, Başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. Michal Nalepa, Metehan Mimaroğlu ve Leonardo Gaucho'nun golleriyle galibiyete ulaşan Gençlerbirliği, puanını 54'e yükseltti. MKE Ankaragücü ise haftayı 38 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan Başkent derbisini kazanan 3-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.
Kırmızı Siyahlılar'a galibiyeti getiren golleri 15'te Michal Nalepa, 27'de Metehan Mimaroğlu ve 39. dakikada Leonardo Gaucho attı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 54'e yükseltirken, MKE Ankaragücü ise 38 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında MKE Ankaragücü, Pendikspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, evinde Ümraniyespor'u ağırlayacak.