MKE Ankaragücü'nden saldırı sonrası ilk açıklama!

MKE Ankaragücü Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakkında açıklama yayınladı.

MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada; "MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk Futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz." denildi.