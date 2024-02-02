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        MKE Ankaragücü: 0 - Sivasspor: 0 |MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile Sivasspor, 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 18:55 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:49
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

        Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü 29, Sivasspor ise 30 puana yükseldi.

        MAÇIN DAKİKALARI

        10. dakikada sol kanattan Tolga Ciğerci'nin ceza sahasına yaptığı ortada Sowe'un şutunda kaleci Ali Şaşal Vural, topu iki hamlede kurtardı.

        22. dakikada Manaj’ın ceza sahasına ortasında Bartuğ Elmaz'ın şutunda, top yandan auta gitti.

        45+1. dakikada sol kanatta buluştuğu topla ceza yayına kadar giren Emrah Başsan'ın şutunda, kaleci Bahadır üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

        57. dakikada son çizgiye inen Alaaddin'in ceza sahasına ortasında Emrah Başsan’ın volesinde top üstten auta çıktı.

        76. dakikada Pedrinho'nun sağ kanattan kullandığı köşe atışında altıpasın önünde Saponara'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

        79. dakikada Saponara'nın ceza sahasına ortasında Bajic'in vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

        87. dakikada Alaaddin’in sol kanattan pasını Manaj’a aktardı. Ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Manaj’ın vuruşunda kaleci Bahadır Han gole izin vermedi.

        Stat: Eryaman

        Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Samet Çavuş

        MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 82), Tolga Ciğerci, Morutan (Chatzigiovanis dk. 73), Pedrinho, Cephas (Saponara dk. 58), Sowe (Bajic dk. 73)

        Yedekler: Doğukan Kaya, Cum Tuna Türkmen, Astanakulov, Macheda, Yıldırım Mert Çetin, Hayrullah Bilazer

        Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

        Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Poungouras, Camara, Appindangoye, Alaaddin Okumuş (Emre Gökay dk. 89), Kvet, Bartuğ Elmaz (Burak Kapacak dk. 81), İbrahim Akdağ, Emrah Başsan (Njie dk. 75), Manaj

        Yedekler: Nikolic, Erdem Güleç, Muhammet Sinan Kaya, Mehmet Albayrak, Yusuf Çağlar Kefkir, Sabri Çakır, Mustafa Özbay

        Teknik Direktör: Bülent Uygun

        Sarı kartlar: Cephas, Hanousek (MKE Ankaragücü), Poungouras, Alaaddin Okumuş (Sivasspor)

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