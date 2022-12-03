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"MKE'nin vizyonu, yapılamayanı yapmak"

Savunma sanayinde küresel marka olma hedefiyle 2021 yılında “anonim şirket” statüsüne dönüştürülen Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) artık deniz topu, yakın hava savunma sistemi gibi ağır silah sistemlerini de üretiyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde savunma sanayinde dünyada ilk 10’a girmeyi hedefleyen şirket yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıyor. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve MKE A.Ş Genel Müdürü Yasin Akdere MKE’nin savunma sanayiindeki rolünü ve yeni vizyonunu HABERTÜRK’E anlattı

"MKE'nin vizyonu, yapılamayanı yapmak"
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve MKE A.Ş Genel Müdürü Yasin Akdere ile savunma sanayiini konuştuk. Bu sohbette her iki isim de savunma sanayindeki gelişmeye, yerli ve milli imkanlarla yapılan üretime dikkat çekti.

“YAPILAMAYANI YAPIN” TALİMATI

Yasin Akdere üç yıl önce MKE Genel Müdürlüğü'ne atandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “yapılamayanı yapın” talimatı verdiğini ve MKE’nin bu talimat doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de MKE’nin ‘küresel marka’ olma hedefiyle yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi:

"AĞIR SİLAH SİSTEMLERİ ÜRETTİ"

2021’de yapılan yasal düzenlemeyle MKE anonim şirket statüsüne dönüştürülmüştü. Bakan Yardımcısı Dere bu değişikliğin amacının MKE’yi üretim ve ihracatta dinamizme kavuşturmak olduğunu belirtti. Bu yapısal dönüşüm sonrasında “yapılamayanı yapmak” anlayışıyla hareket eden MKE, 12 ay gibi kısa bir zaman diliminde, deniz topu, yakın hava savunma sistemi gibi ağır silah sistemlerini üretti. Milli deniz topunun üretilmesiyle Türkiye bu silah sistemini dünyada üretebilen 4 ülkeden biri oldu.

İŞTE TERÖR HEDEFLERİNİ VURAN BOMBALAR: NEB

Suriye’nin kuzeyinde devam eden Pençe Kılıç Harekatında terör hedeflerini yerle bir eden uçak bombalarını da MKE üretiyor. Teröristlerin saklandığı mağara ve sığınaklar “nüfuz edici bomba” ile hedef alınıyor. Bu bombalar sığınak delen olarak da adlandırılıyor.

“FABRİKA YAPAN FABRİKA”

TSK’nın ihtiyaçlarını öncelemek MKE’nin öncelikli görevi. Bunun yanı sıra MKE A.Ş sadece üretim yapan değil, fabrika kuran da bir şirket. Talep eden ülkelere fişek üretim hattı kuruluyor. Şu ana kadar 9 ülke ile fişek üretim hattı kurulumu için sözleşme imzalandı.

Fişekten uçak bombasına, piyade tüfeğinden deniz topuna kadar 480’in üzerinde ürün geliştiren ve üreten MKE 60 ülkeye ihracat yapıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ağır silahlarla birlikte 2023 yılı ihracat rakamlarında 5 kat artış öngörülüyor.

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