'Moana 2' filminin fragmanı yayınlandı

2016 yapımı ünlü animasyon filmi 'Moana'nın devamı niteliğindeki 'Moana 2'nin tanıtım fragmanı sevenleriyle buluştu.

Fragmanda, Auliʻi Cravalho ve Dwayne Johnson tarafından seslendirilen Moana ve Maui'nin başka bir okyanus macerasına dönüşü görülüyor.

Filmin Moana'sı Auliʻi Cravalho "Moana evrenin genişlediğini görüyorum ve bunu çok seviyorum. Moana, halkına ve hepimize bir kahraman oldu. Gerçek Disney prensesi kavramının ne olduğunu gösterdi bize. Bir yarı tanrının karşısında bile güçlü ve cesur durabilirsiniz. Gelecek jenerasyonlar da bu karakterle tanışacağı için çok mutluyum" diye açıklama yaptı.