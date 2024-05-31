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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Moana 2' filminin fragmanı yayınlandı

        'Moana 2' filminin fragmanı yayınlandı

        İlki 2016'da gösterime giren ve 687 milyon dolar hasılat elde edilen Moana filminin devamı geliyor. Dwayne Johnson'ın Maui'yi seslendirdiği 'Moana 2' filminin fragmanı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 16:42 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:46
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        'Moana 2'nin fragmanı yayınlandı
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        2016 yapımı ünlü animasyon filmi 'Moana'nın devamı niteliğindeki 'Moana 2'nin tanıtım fragmanı sevenleriyle buluştu.

        Fragmanda, Auliʻi Cravalho ve Dwayne Johnson tarafından seslendirilen Moana ve Maui'nin başka bir okyanus macerasına dönüşü görülüyor.

        Filmin Moana'sı Auliʻi Cravalho "Moana evrenin genişlediğini görüyorum ve bunu çok seviyorum. Moana, halkına ve hepimize bir kahraman oldu. Gerçek Disney prensesi kavramının ne olduğunu gösterdi bize. Bir yarı tanrının karşısında bile güçlü ve cesur durabilirsiniz. Gelecek jenerasyonlar da bu karakterle tanışacağı için çok mutluyum" diye açıklama yaptı.

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        David G. Derrick Jr. tarafından yazılan ve yönetilen film, yönetmenin ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimiydi.

        İlk filmde çalışan Abigail Barlow ve Emily Bear ikinci filmin müziklerini yapmaya devam edecek.

        Ayrıca ilk filmin canlı aksiyon uyarlaması için de çalışmalar devam ediyor.

        Dwayne Jhonson da canlı aksiyon filminde Maui karakterine hayat vererek tekrardan oyunculuğa dönmeyi planladığını söyledi.

        Disney daha önce Moana'nın hikayesinin başlangıçta bir televizyon dizisi olarak planlandığını ancak daha sonra projenin uzun metraj film olacağını duyurmuştu.

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        #Moana 2
        #Moana 2 fragman
        #Dwayne Johnson
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