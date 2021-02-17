Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Mobbing nedir? - Mobbing ne demek, nasıl olur?

Günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alan Mobbing ile ilgili merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İş hayatında oldukça karşılaşılan mobiinge ilişkin her şeyi haberimizde bulabilirsiniz. Peki Mobbing nedir, nasıl olur?

Mobbing nedir? - Mobbing ne demek, nasıl olur?

Mobbing, son dönemde çalışma hayatında sık sık dile getirilen sorunların başında geliyor. Birçok çalışan mobbinge maruz kaldığını belirterek davalar açıyor. Peki mobbing tam olarak ne?

MOBBİNG NE DEMEK?

Mobbing Latince "mobile vulgus" kelimesinden gelmektedir. İngilizce mob fiili ise saldırmak veya rahatsız etmek anlamlarına gelmektedir.

MOBBİNG NEDİR?

Mobbing başkalarını yıpratmak, eziyet etmek, engellemek amacıyla tekrarlanan ve süreklilik gösteren, yöneldiği birey üzerinde baskı yaratan, korkutan ve yıldıran davranışları olarak tanımlanabilir. Son dönemde iş dünyasında mobbing vakaları artış gösteriyor. Durumun mobbing olarak değerlendirilebilinmesi için, psikolojik tacizin 3-6 ay gibi sürelerde devam etmesi ve sistematik olarak tekrarlanması, önemli bir kriter olarak görülüyor.

YARGITAY’IN MOBBİNG KRİTERLERİ

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2016/8155 sayılı kararında, mobbing suçlamasının kabul edilebilmesi için aranan unsurları şöyle sıraladı:

- İşçiye karşı taciz psikolojik olmalı,
- İşçinin özgüvenini ve özsaygısını kaybettirmeli,
- Sistematik olarak tekrarlanmalı,
- Uzun bir zamandan beri devam ediyor olmalı,
- İşçinin buna karşı silahı olmamalı, olsa bile kullanamamalıdır.

TERS MOBBİNG NEDİR?

Ters Mobbing (Reverse Mobbing),bir astın veya grup olarak astların üstlerine, kendilerine yapılan mobbing sonucunda, kişisel anlaşmazlıklar sonucunda veya politik oyunlar sonucunda kasıtlı olarak psikolojik tacizde bulunarak, işten ayrılmadan ziyade üstün hiyerarşik pozisyonunu bozmayı hedeflediği bir yıldırma eylemidir. Ters mobbingin uygulanmasında en yaygın olarak asttan üste; sabote etme, talimatlara uymama, kasti yanlış işlem yapma, asılsız söylentiler çıkarma ve bilgi saklama gibi eylemler gerçekleştirilmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
MERAK EDİLENLER Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Ticaret Bakanlığı'ndan satılık ikinci el araçlar! İşte bakanlık satılık ikinci el araçların listesi yayında
MERAK EDİLENLERTicaret Bakanlığı'ndan satılık ikinci el araçlar!
İstanbul baraj doluluk oranları 17 Şubat 2021! Baraj doluluk oranı son durum nedir?
MERAK EDİLENLERİşte İstanbul'da baraj doluluk oranı
Bitcoin ne kadar, kaç TL? YENİ REKOR! Bitcoin'de son durum ne?
MERAK EDİLENLERBitcoin'den yeni tarihi rekor
2021 SGK, BAĞKUR emekli maaşları ödemeleri başladı mı? İşte Bağkur, SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşları 2021
MERAK EDİLENLER2021 SGK, BAĞKUR emekli maaşları tablosu
2021 Memur maaşı ödemeleri başladı! 2021 öğretmen, polis, hemşire, memur maaşları ne kadar? En düşük ve en yüksek memur maaşları
MERAK EDİLENLERİşte 2021 memur maaşları
Evde bakım maaşı sorgulama: Evde bakım maaşı yatan iller 17 Şubat! Evde bakım maaşı 2021 ne kadar?
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 2021!
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta içi kaça kadar açık? 17 Şubat 2021 Banka çalışma saatleri ve öğle arası saatleri
MERAK EDİLENLERBankaların çalışma saatleri değişti!
Evde bakım maaşı... 16 Şubat evde bakım maaşı yatan iller listesi: 34 şehir
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşları yatıyor!
Memur Maaşları 2021: Ödemeler başladı! 2021 en düşük memur maaşı
MERAK EDİLENLERMemur maaşları ödeniyor!