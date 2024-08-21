Mobil hatta skandal güvenlik açığı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, WhatsApp hesabının çalınmasına ilişkin bir açıklama yaparak tüm süreci anlattı ve güvenlik açığı nedeniyle Turkcell'e dava açacağını söyledi. Yücel’in açıklamaları şöyle:

25 YILLIK NUMARAYA KOPYA SIM KART

Hangi yöntemle olduğu henüz tespit edilememiş olmakla birlikte, kimlik bilgilerimi ele geçiren kişi ya da kişilerce, 19 Ağustos 2024 tarihinde, saat 14:40’da kullanmakta olduğum operatörün bir iletişim merkezi aracılığıyla, benim kimlik bilgilerimle, benmişim gibi davranılarak, üzerime tanımlı 25 yıldır kullandığım numarama yeni bir SIM kart çıkarılmıştır. Ve benim telefonumda takılı olan SIM kart otomatik olarak kullanıma kapanmıştır.

REKLAM KOPYA SIM KART İLE WHATSAPP'A GİRİŞ Bu SIM kart aracılığıyla Whatsapp'ıma giriş yapılarak, önce profil fotoğrafım değiştirilerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı profil fotoğrafı yapılmış, daha sonra hesabımda ekli kişilere ya da gruplara Alpay Özalan'ın fotoğrafı gönderilerek altına "Alpay Özalan size de mi yumruk atsın?" şeklinde mesajlar gönderilmiştir. SOSYAL MEDYADAN UYARDI Bu saldırıyı fark ettiğimiz andan itibaren öncelikle telefon rehberimde kayıtlı ve Whatsapp hesabımda ekli kişilerin zarar görmemesi için sosyal medya üzerinden bir uyarı mesajı yayınladık. Daha sonra gerekli girişimleri yaparak WhatsApp hesabımın kullanılmasını durdurduk. Şu an WhatsApp hesabımın aktivasyonu gerekli yazışmalar sonucunda durdurulmuş, sorunu gidermeye yönelik resmi yazışmalarımız ise devam etmektedir.

Bu olay benim veya partimizin bir güvenlik zaafiyetinden kaynaklanmamıştır. Bu saldırı sadece Deniz Yücel’e yönelik bir saldırı değil, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Milletvekili görevlerinde bulunmam nedeniyle yapılmış bir saldırıdır. "KİMSE GÜVENDE OLAMAZ" Ana Muhalefet Partisi Sözcülüğü, Genel Başkan Yardımcılığı ve Milletvekili görevlerinde bulunan birinin üzerine hukuk dışı bir şekilde SIM kart çıkarılabiliyorsa bu ülkede kimsenin haberleşme hürriyeti, kişisel verileri ve bilgileri güvende değildir. Bunun takdirini kamuoyuna bırakıyorum...

REKLAM SUÇ DUYURUSU VE TAZMİNAT DAVASI Kimlik bilgilerimi temin ederek, hukuk dışı yöntemlerle Watsapp'ımı ele geçiren kişi ya da kişiler hakkında, ayrıca bu olayın yaşanmasında kusuru veya ihmali bulunan kişiler hakkında kişisel verilerin ele geçirilmesi, bilişim suçları ve haberleşme hürriyetinin ihlali suçlarından Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Ayrıca kullanmakta olduğum operatöre ait iletişim merkezi aracılığıyla gerçekleşen bu saldırı hakkında @Turkcell ’e de maddi ve manevi tazminat davası açacağımı ifade etmek isterim. "HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİM" Bugün Ana Muhalefet Partisi’nin Parti Sözcüsüne, Genel Başkan Yardımcısına ve bir Milletvekiline yönelik gerçekleştirilen bu saldırının, yarın 85 milyon vatandaşımızın başına gelmemesi ve ülkemizdeki iletişim güvenliği zaafiyetinin normalleşmemesi için gerekli her türlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

ÇAHMUTOĞLU: BASİT VE HIZLI ŞEKİLDE HAT AÇILABİLİYOR Siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu, konuya yetkililerin acil et atması gerektiğini belirterek "Türkiye’de bütün üst düzey bürokrat, yönetici ve siyasetçinin başına gelebilecek bir olay" dedi. Kişisel verilerin ele geçirilmesiyle sürecin başladığını kaydeden Çahmutoğlu, "Bu verileri ve kimlik bilgilerini ele geçiren kötü niyetli kişi ya da kişiler, sahte kimlik tasarlayıp ilgili operatörün bir bayisine gidip o kimlik bilgileriyle yeni SIM kart çıkartabiliyor. Bu zamanda böyle ciddi bir güvenlik sorunu nasıl olur, akılalmaz" değerlendirmesini yaptı.

Pek çok kişinin SIM kartının kopyalanabildiğini bu şekilde banka hesaplarının da ele geçirilebildiğini aktaran Çahmutoğlu, "Kişisel verilerimizi kullanarak yapılan bu tarz suç faaliyetleri ülkemiz için çok büyük bir sorun. Yaptığım görüşmeler sonucunda operatörlerde ciddi sorunlar olduğunu gördüm. Özellikle iletişim merkezi ve bayilere yönelik ciddi düzenlemeler yapılması gerekiyor. Tüm operatörler için bu geçerli. SIM kopyalama sorunun bir tarafı. Diğer tarafta, dolandırıcılık ve siber suçların büyük kısmının yabancılar üzerine açılan hatlarla yapıldığını öğrendim. Çok basit ve hızlı şekilde hat açılabiliyor. Kimlik doğrulama falan yok" ifadelerini kullandı.