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Mobil hizmetler için yeni azami ücret tarifesi belirlendi

HABERTURK.COM

Mobil iletişimde operatörlerin belirlediği servis ücretlerinin üst sınırında artışa gidildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sitesinden açıklanan karara göre yeni azami tarifeler yüzde 8.2 artırıldı. İşte arama, SMS, hat devir, numara/SIM kart değişikliği, açma/kapama için uygulanacak yeni azami ücretler...

Mobil tarifeler

Mobil iletişimde uygulanan azami ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 56.70 kuruştan, 61.34 kuruşa yükseltildi.

Dakika başına azami yurt dışı arama ücreti ise 5.65 TL’den, 6.11 TL’ye yükseltildi. Azami arama tarifelerinde yüzde 8.2’lik artışa denk gelen bu değişikliğe ek olarak, kısa mesaj servis ücreti de yurt içinde 40.75 kuruştan, 44.09 kuruşa; yurt dışı için ise 1.01 TL’den 1.09 TL’ye çıkarıldı.

BTK’nın kurul kararı uyarınca ayrıca numara ve SIM kart değişikliği, hat devir, açma/kapama, ayrıntılı fatura ile bilinmeyen numaralar servisleri için sunulan ücretlerin azami tutarları da yükseltildi.

İŞTE YENİ MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ AZAMİ ÜCRET TARİFESİ

Mobil şebeke işletmecileri TT Mobil, Turkcell ve  Vodafone'un uymakla yükümlü olduğu ve Nisan 2019 itibariyle geçerli olan yeni Mobi̇l Elektroni̇k Haberleşme Hi̇zmetleri̇ Azami̇ Ücret Tari̇fesi̇ şöyle oldu:

 Eski ÜcretYeni Ücret
1. YURT İÇİ ARAMA ÜCRETİ  
1.1. Mobil Şebekelerden Sabit Şebekelere56.70 Kuruş / Dakika61.34 Kuruş / Dakika
1.2. Mobil Şebekelerden Mobil Şebekelere56.70 Kuruş / Dakika61.34 Kuruş / Dakika
2. YURT DIŞINI ARAMA ÜCRETİ5.65 TL / Dakika6.11 TL / Dakika
3. İSİM/ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ7.35 TL / İşlem7.95 TL / İşlem
4. HAT DEVİR ÜCRETİ10.75 TL / İşlem11.63 TL / İşlem
5. NUMARA DEĞİŞİKLİĞİ24.50 TL / İşlem26.51 TL / İşlem
6. SİM KART DEĞİŞİKLİĞİ  
6.1. Garanti Kapsamında DeğişimÜcretsizÜcretsiz
6.2. Kayıp, çalıntı, kullanıcı hatası nedeni ile değişim24.50 TL / İşlem26.51 TL / İşlem
7. AÇMA, KAPAMA ÜCRETİ25 TL / İşlem27.05 TL / İşlem
8. KISA MESAJ SERVİS ÜCRETİ  
8.1. Yurt içi Kısa Mesaj Servisi40.75 Kuruş / Mesaj44.09 Kuruş / Mesaj
8.2. Yurt dışı Kısa Mesaj Servisi1.01 TL / Mesaj1.09 TL / Mesaj
9. POSTA İLE İLETİLEN AYRINTILI FATURA ÜCRETİ74.75 Kuruş / Sayfa80.87 Kuruş / Sayfa
10. BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİS ÜCRETİ1.60 TL / Dakika1.73 TL / Dakika

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