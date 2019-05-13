Mobil iletişimde uygulanan azami ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 56.70 kuruştan, 61.34 kuruşa yükseltildi.

Dakika başına azami yurt dışı arama ücreti ise 5.65 TL’den, 6.11 TL’ye yükseltildi. Azami arama tarifelerinde yüzde 8.2’lik artışa denk gelen bu değişikliğe ek olarak, kısa mesaj servis ücreti de yurt içinde 40.75 kuruştan, 44.09 kuruşa; yurt dışı için ise 1.01 TL’den 1.09 TL’ye çıkarıldı.

BTK’nın kurul kararı uyarınca ayrıca numara ve SIM kart değişikliği, hat devir, açma/kapama, ayrıntılı fatura ile bilinmeyen numaralar servisleri için sunulan ücretlerin azami tutarları da yükseltildi.

İŞTE YENİ MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİ AZAMİ ÜCRET TARİFESİ

Mobil şebeke işletmecileri TT Mobil, Turkcell ve Vodafone'un uymakla yükümlü olduğu ve Nisan 2019 itibariyle geçerli olan yeni Mobi̇l Elektroni̇k Haberleşme Hi̇zmetleri̇ Azami̇ Ücret Tari̇fesi̇ şöyle oldu:

Eski Ücret Yeni Ücret 1. YURT İÇİ ARAMA ÜCRETİ 1.1. Mobil Şebekelerden Sabit Şebekelere 56.70 Kuruş / Dakika 61.34 Kuruş / Dakika 1.2. Mobil Şebekelerden Mobil Şebekelere 56.70 Kuruş / Dakika 61.34 Kuruş / Dakika 2. YURT DIŞINI ARAMA ÜCRETİ 5.65 TL / Dakika 6.11 TL / Dakika 3. İSİM/ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 7.35 TL / İşlem 7.95 TL / İşlem 4. HAT DEVİR ÜCRETİ 10.75 TL / İşlem 11.63 TL / İşlem 5. NUMARA DEĞİŞİKLİĞİ 24.50 TL / İşlem 26.51 TL / İşlem 6. SİM KART DEĞİŞİKLİĞİ 6.1. Garanti Kapsamında Değişim Ücretsiz Ücretsiz 6.2. Kayıp, çalıntı, kullanıcı hatası nedeni ile değişim 24.50 TL / İşlem 26.51 TL / İşlem 7. AÇMA, KAPAMA ÜCRETİ 25 TL / İşlem 27.05 TL / İşlem 8. KISA MESAJ SERVİS ÜCRETİ 8.1. Yurt içi Kısa Mesaj Servisi 40.75 Kuruş / Mesaj 44.09 Kuruş / Mesaj 8.2. Yurt dışı Kısa Mesaj Servisi 1.01 TL / Mesaj 1.09 TL / Mesaj 9. POSTA İLE İLETİLEN AYRINTILI FATURA ÜCRETİ 74.75 Kuruş / Sayfa 80.87 Kuruş / Sayfa 10. BİLİNMEYEN NUMARALAR SERVİS ÜCRETİ 1.60 TL / Dakika 1.73 TL / Dakika