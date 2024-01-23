Mobilite ekosistemi bir araya geldi Ford Otosan ve Ford Otosan'ın kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure, startup'lardan yatırımcılara dek mobilite ekosistemindeki birçok farklı paydaşı 'Future of Mobility' zirvesinde bir araya getirdi. Türkiye'deki mobilite ekosisteminin mevcut durumunu masaya yatıran katılımcılar aynı zamanda sektöre dair güncel gelişmeleri takip etme, geleceğin mobilite anlayışını keşfetme, yeni iş birliği olanaklarını değerlendirme ve bağlantılarını güçlendirme fırsatını elde ettiler

Ford Otosan'ın otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirecek girişimleri desteklemek için kurduğu kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure ile Ford Otosan, organizasyonunu baştan sona üstlendikleri 'Future of Mobility' etkinliğinde mobilite ekosistemindeki birçok farklı oyuncuyu bir araya getirdi.

Mobilite alanında fark yaratmayı amaçlayan paydaşları bir araya getiren 'Future of Mobility' zirvesine otomotiv firmaları, tedarikçiler, mobilite odaklı startup'lar ve girişimcilerin yanı sıra yatırım fonu temsilcileri ve yatırım şirketleri de katıldı. Gerek yerel gerekse Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi global oyuncuları temsil eden katılımcılar, sektördeki güncel gelişmeleri takip etme, geleceğin hareketlilik vizyonunu oluşturma, yeni bağlantılar kurma ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkânı buldu.

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Zirvede Türkiye'deki mobilite ekosisteminden oyunu değiştiren startup'lara, mobilitenin geleceğinde rol oynayacak teknolojilerden akıllı şehirlere dek pek çok farklı konuda paneller düzenlendi.

Driventure'ın Türkiye'de yatırım yaptığı girişimler Delivers.AI, Optiyol, Saha Robotics ile Ford Otosan bünyesinden doğan girişim Bluepath Robotics de geliştirdikleri mobilite çözümlerini tanıttı.

'ÖNCELİĞİMİZ YENİLİKÇİ PROJELERİ EKONOMİYE KAZANDIRMAK'

Zirvede konuşan Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, "Teknoloji şirketlerinin sektöre girmesi otomotiv dünyasını Ar-Ge faaliyetlerinin merkezi haline dönüştürüyor. Bugün geldiğimiz noktada, irili ufaklı yeni girişimlerin odağında da otomotiv var. Ford Otosan olarak, bu yeni mobilite ve akıllı üretim ortamında başarılı olmak için, şirketlerin benzeri görülmemiş bir hızda değişiklik yapmaları ve yeni iş modellerini, uygulamaları benimsemeleri gerektiğini görüyoruz. Girişimcilik ekosisteminde elbette önceliğimiz yenilikçi projeleri ve yetenekleri ekonomiye kazandırmak. Bu bakış açısıyla teknolojik ve inovatif çözümleri destekleyerek artı değer yaratmayı amaçlıyoruz" dedi.

Ford Otosan, girişim ekosistemini hem Türkiye'de hem dünyada takip etmek, inovatif fikirleri ve yeni nesil teknolojileri izlemek, yeni iş modellerini ve olası iş birliklerini keşfetmek üzere 2019'da girişim sermayesi şirketi Driventure'ı kurmuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Driventure, otonom araçlar, bağlı araçlar, otomotivde müşteri deneyimi, akıllı mobilite, endüstri 4.0, elektrikli araçlar ve sürdürülebilirlik odağındaki girişimlerle birlikte yeni fikir ve teknolojileri hayata geçiriyor.

Startup havuzunu her geçen gün büyüten Driventure'ın, 2022 yılında toplam 571 startup ile temas ettiği ve 16 startup ile iş birliği kurduğu kaydedildi. 2023 yıl sonu itibarıyla ise 750'nin üzerinde startup ile temas ederek 30'un üzerinde iş birliğine imza attı.