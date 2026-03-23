Modacı Katie Perry, şarkıcı Katy Perry'ye karşı davayı kazandı
Avustralyalı moda tasarımcısı Katie Perry, yaklaşık 17 yıl süren marka anlaşmazlığında pop yıldızı Katy Perry'yi yendi
Asıl adı Katie Perry olan moda tasarımcısı Katie Taylor, ünlü şarkıcı Katy Perry'ye karşı hukuk zaferi kazandı. 'Katie Perry' markasının arkasındaki Avustralyalı moda tasarımcısı, yaklaşık 17 yıl süren marka anlaşmazlığında Katy Perry'yi yendi.
Avustralya Yüksek Mahkemesi, moda markasının marka yasalarını ihlal etmediğine ve tescil edildiği sırada şarkıcının itibarı ne olursa olsun karışıklığa yol açma olasılığının düşük olduğuna karar verdi.
Nisan 2007'de işletme adı olarak tescil başvurusunda bulunan modacı, ardından Eylül 2008'de kıyafet satışı için 'Katie Perry' ticari markasını tescil ettirdi. Şarkıcı Katy Perry, aynı yılın ilerleyen aylarında Avustralya'da konser verdiğinde, ekibi 'Katy Perry' markalı ürünler satan bir online mağaza kurdu.
"ZAFER KAZANDIM"
Mayıs 2009'da Katy Perry, modacının marka tesciline itiraz dilekçesi verdi ve ihtar mektupları gönderdi. Bunun ardından uzun bir hukuk mücadelesi başladı.
Modacı Katie Perry, mahkeme kararının ardından sosyal medyada bir açıklama yayımlayarak, "Küresel bir pop yıldızıyla olan marka tescili savaşında Yüksek Mahkeme'de zafer kazandım. Ben Katie Perry. Sidney merkezli bir moda tasarımcısıyım ve Avustralya yapımı Katie Perry markasının kurucusuyum. Bu hafta, Avustralya Yüksek Mahkemesi'nde tarihi bir zafer elde ettim" dedi.
"HER ŞEYİMİ KAYBEDECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"
“Uluslararası pop yıldızı Katy Perry ile uzun süredir devam eden bir marka anlaşmazlığı yaşıyoruz" diyen modacı, hukuk mücadelesini "küçük bir Avustralya işletmesinin, küresel bir ünlü markaya karşı fikri mülkiyetini savunması ve kazanması" olarak tanımladı.
Amerikalı şarkıcıyla aralarındaki anlaşmazlığın nasıl başladığını anlatan modacı, "2007 yılında, doğduğum isim olan Katie Perry adıyla Avustralya yapımı ev giyim ürünleri tasarlayıp üreten moda markamı kurdum. Birçok küçük işletme sahibi gibi, hükümetin belirlediği önerilen adımları izledim. Bir işletme adı ve bir marka tescili yaptırdım. 2009 yılında, Amerikalı şarkıcı Katy Perry'yi temsil eden avukatlar bana bir ihtarname gönderdi. 'Giysilerinizin satışını durdurun, web sitenizi kapatın ve tüm reklam materyallerinizi durdurun' dediler. O zamanlar her şeyimi kaybedeceğimi düşündüm” dedi.Avustralyalı moda tasarımcısı Katie Perry
“Ben sadece doğduğum isimle bir moda işletmesi kuruyordum. Şarkıcının ekibi başlangıçta marka tescilime itiraz etti, ancak 2009'da planlanan duruşmadan kısa bir süre önce itirazlarını geri çekti.
Bu dava sonunda 2021'de federal mahkemede görülen bir duruşmaya yol açtı ve burada acımasız bir çapraz sorgulamaya maruz kaldım" diyen modacı, "Nisan 2023'te Avustralya Federal Mahkemesi, şarkıcının bağlantılı şirketlerinden birinin yaptığı bazı ürün satışlarının Avustralya markamı ihlal ettiğine karar vererek lehime hüküm verdi. Mahkeme ayrıca şarkıcının şirketinin markamı iptal etme talebini de reddetti" ifadesini kullandı.
POP YILDIZINDAN AÇIKLAMA
Kararın ardından Katy Perry'nin sözcüsü açıklama yaparak, "Katy Perry, Taylor'ın işletmesini kapatmayı veya Katie Perry etiketi altında kıyafet satmasını engellemeyi hiçbir zaman amaçlamadı.
Bugün, 3'e 2'lik bir kararla, yüksek mahkeme Taylor'ın ticari markasının tescilde kalabileceğine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Taylor'ın Katy Perry'ye karşı dava açmada 10 yıllık gecikmesi de dahil olmak üzere, Katy Perry tarafından gündeme getirilen konuları belirlemek üzere davayı Federal Yüksek Mahkeme'ye geri gönderdi” dedi.