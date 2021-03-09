Düşüşlerde sabırlı olunmalı

Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu Yatırımcı Rehberi programına katılan Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Ali Kerim Akkoyunlu, son günlerde yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği halka arzları ve halka arz edilen şirketlerin yapısını araştırmacı gözüyle değerlendiriyor.

Yatırımcıların araştırma birimlerinden nasıl faydalanacağı sorusuna cevap verecek olan Akkoyunlu, araştırma şirketlerinin hazırladığı raporların neyi içerdiğini açıklayarak şu anda hangi sektörleri nasıl incelediklerinin cevabını veriyor.

BORSA ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİNDE YATIRIMCI OLSUN

Geçen hafta Yatırımcı Rehberi'ne katılan Borsa Uzmanları Derneği Başkanı Ali Aydemir, borsada işlem gören şirketlerin halka açıklık oranının yüzde 50'nin üstüne çıkması halinde yönetimlerinde yatırımcı adına bir temsilci bulunması gerektiği önerisinde bulunmuştu.