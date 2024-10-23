Modern fantastik edebiyatı şekillendirdiler: Son 10 yılda yayınlanmış en iyi 10 fantastik kitap!
Fantastik romanların büyülü dünyasında, son on yıl boyunca çıkan eserler, okuyuculara bambaşka evrenlerin kapılarını araladı. Hem eleştirmenler hem de okurlar tarafından övgüyle karşılanan bu 10 kitap, çağdaş fantezinin en parlak örneklerini sunuyor. İşte detaylar!
Son on yılda fantastik edebiyat, sınırları aşan ve farklı türleri harmanlayan eserlerle yeni bir altın çağına ulaştı. İşte bu dönemin en iyi 10 fantezi kitabı ve türün geleceğini şekillendiren yazarlar!
1. BABEL (2022) - R.F. KUANG
R.F. Kuang’ın Babel romanı, dil ve emperyalizm temalarını bir araya getirerek okuyucuyu 1830'ların İngiltere'sine götürüyor.
Hikaye, genç Robin Swift'in büyülü bir dünya ile sömürgecilik arasındaki çelişkilerle yüzleşmesini anlatıyor. Kuang, tarihle fanteziyi ustalıkla harmanlayarak ödüllü bir esere imza atıyor.
2. UPROOTED (2015) - NAOMI NOVIK
Naomi Novik’in Uprooted adlı eseri, Polonya folklorundan esinlenen bir halk masalını yeniden yorumluyor.
Ana karakter Agnieszka, sıradan bir insandan olağanüstü bir kahramana dönüşürken, hikaye büyü ve zafer dolu bir yolculuk sunuyor. Kitap, güçlü dünya inşası ve ilgi çekici karakterleriyle hem eleştirmenler hem de okuyuculardan tam not alıyor.
3. CIRCE (2018) - MADELINE MILLER
Madeline Miller’ın Circe romanı, Yunan mitolojisini feminist bir bakış açısıyla yeniden ele alıyor.
Tanrılar ve ölümlüler arasındaki çizgide yaşayan Circe, hem büyülü yeteneklerini hem de insan olmanın getirdiği zorlukları keşfediyor. Miller, Circe'nin hayatını ustalıkla işlerken, onun yalnızlığını ve bağımsızlık arzusunu ön plana çıkarıyor.
4. BEŞİNCİ MEVSİM (2015) - N.K. JEMISIN
N.K. Jemisin’in Beşinci Mevsim adlı eseri, jeolojik felaketlerle mücadele eden bir dünyada, üç farklı kadının hikayelerini anlatıyor.
Kitap, Hugo Ödülü'nü kazanan üçlemenin başlangıcı olarak, hem çevresel hem de sosyal sorunlara dikkat çekiyor. Karakterlerin iç içe geçmiş hikayeleri, ayrımcılığın ve iklim değişikliğinin etkilerini etkileyici bir şekilde ele alıyor.
5. PARLAYAN SÖZCÜKLER (2014) - BRANDON SANDERSON
Brandon Sanderson’ın The Stormlight Archive serisinin ikinci kitabı olan Parlayan Sözcükler, epik fantezinin zirve noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
Hikaye, farklı bakış açılarından birçok karakterin öyküsünü işliyor ve seriyi orijinalinden daha iyi bir noktaya taşıyor. Sanderson, dünya inşası ve karakter gelişimi açısından ustalığını bir kez daha sergiliyor.
6. CHILDREN OF BLOOD AND BONE (2018) - TOMI ADEYEMI
Tomi Adeyemi’nin Children of Blood and Bone adlı romanı, Batı Afrika mitolojisinden ilham alarak büyü ve macera dolu bir hikaye sunuyor.
Zélie’nin büyüyü geri getirme arayışını anlatan kitap, gençlik türünün ötesine geçerek sosyal adalet temalarını işliyor. Adeyemi’nin güçlü dünya inşası ve karakter derinliği, kitabı çağdaş fantezinin önde gelen eserlerinden biri yapıyor.
7. SHE WHO BECAME THE SUN (2021) - SHELLEY PARKER-CHAN
Shelley Parker-Chan’in ilk romanı olan She Who Became the Sun, Çin tarihinin fantastik bir yorumuyla dikkat çekiyor.
Başkahraman Zhu’nun imparatorluk tahtı için verdiği mücadele, cinsiyet kimliği ve kader temaları etrafında şekilleniyor. Roman, şiddet ve savaşın yanı sıra derin zafer anlarıyla da dolu bir hikaye sunuyor.
8. ADDIE LARUE'NUN GÖRÜNMEZ HAYATI (2020) - V.E. SCHWAB
V.E. Schwab’ın ölümsüzlük ve unutulma temasını işlediği bu eser, okuyucuyu Addie’nin unutulma karşısında verdiği mücadeleye tanık ediyor.
Addie’nin zamanla gelişen karakteri, evrensel bir tema olan hatırlanma isteğiyle okuyucuya dokunuyor. Faust hikâyesine yeni bir perspektif getiren roman, bitişiyle de kalıcı bir iz bırakıyor.
9. GIDEON THE NINTH (2019) - TAMSYN MUIR
Gideon the Ninth, Tamsyn Muir'in The Locked Tomb serisinin başlangıcı olarak okuyucuyu hem fantezi hem de bilimkurgu unsurlarını içeren bir dünyaya davet ediyor.
Kahramanı Gideon’un karanlık mizahı ve benzersiz sesiyle şekillenen hikâye, okuyuculara büyüleyici bir dostluk hikayesi sunuyor. Kitap, farklı türleri harmanlayarak spekülatif kurgunun sınırlarını zorluyor.
10. SIX OF CROWS (2015) - LEIGH BARDUGO
Leigh Bardugo’nun Grishaverse serisinin bir parçası olan Six of Crows, Alina Starkov’un hikâyesinin dışında, Kaz Brekker ve ekibinin soygun serüvenine odaklanarak dikkat çekiyor.
Kitap, geniş bir karakter yelpazesini ustalıkla işliyor ve Grishaverse dünyasını derinleştiriyor. Bardugo’nun kurduğu evren, okuyucuya hem romantik hem de aksiyon dolu bir hikaye sunarken, karakter gelişimiyle de öne çıkıyor.
Kaynak: Screen Rant