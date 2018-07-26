Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Mogan Gölü kıyısındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre rüzgarın da etkisiyle zaman zaman şiddetlenen ve ahşap yürüyüş yoluna sıçrayan alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı. Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Fatih Duruay ve AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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