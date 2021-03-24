"ÇOK HEYECANLANDIM"

Bol bol fotoğraf çektiren Mohamed Hadid, kendisine sergisini açan Refik Anadol'a teşekkür edip, "Çok heyecanlandım. Sergiyi daha önce New York'ta deneyimlemiştim ama burada ilk defa arka planını anlayabildim, beraber gezdik. Tasarımlara ve arkadaki fikirlere hayran kaldım" dedi.

Çok mutlu olduğunu belirten Hadid, "Kültürü, yemeği, insanları keyifli ve harikaydı. Seni seviyorum İstanbul" ifadelerini kullandı.