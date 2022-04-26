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Mohammed Alsaloussi'den, Şeyma Subaşı'ya gönderme!

Geçtiğimiz ay Şeyma Subaşı ile birlikteliğini sonlandıran Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, sosyal medyada manidar bir paylaşımda bulundu. "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun" diyen Alsaloussi'nin, Subaşı'na göndermede bulunduğu ileri sürüldü

HABERTURK.COM
  • Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'ya yönelik manidar mesaj!

    Nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı (31) ve Mohammed Alsaloussi (36), geçtiğimiz ay çalkantılı ilişkilerini noktalamıştı. Evliliğe giden yolda Alsaloussi ile birlikteliğini üçüncü kez sonlandıran Subaşı, "Tekrar barışmayacağız!" açıklamasını yapmıştı.
  • Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'ya yönelik manidar mesaj!

    "SİZİN İÇİN DAHA FAZLASINI İSTEYEN BİRİNİ BULUN"

    Alsaloussi de ayrılık sonrası sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulunan Mohammed Alsaloussi, "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım." ifadelerini kullandı.
  • Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'ya yönelik manidar mesaj!

    Mohammed Alsaloussi'nin bu paylaşımda, eski sevgilisine gönderme yaptığı ileri sürüldü.
  • Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'ya yönelik manidar mesaj!

    ŞEYMA SUBAŞI'YI KIZDIRAN İDDİA

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı hakkında çok konuşulan bir iddia ortaya atılmıştı. Maddi açıdan zor günler geçiren ünlü ismin, eski sevgilisinin aldığı hediyeleri satışa çıkardığı ileri sürülmüştü

    Şeyma Subaşı'nın ikinci el lüks ürünler alan mağaza ve internet sitelerine onlarca kıyafet, aksesuar sattığı yerine ise replika ürünler satın aldığı iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından Subaşı, isyan etmişti.
  • Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'ya yönelik manidar mesaj!

    "ALMAK DEĞİL, PAYLAŞMAK DAHA DEĞERLİ"

    Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulunan ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer vermişti:

    Bugün hakkımda çıkan yeni bir yalan haberle uyanmışken bu vesileyle sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istedim. Yarın, şimdiye kadar yaptığımız gibi kendi kıyafetlerimden seçtiğim parçaları sokak hayvanları yararına satışa çıkarmak üzere hesabıma yükleyeceğiz.
  • Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'ya yönelik manidar mesaj!

    "ALLAH HİÇBİR ZAMAN BU DURUMA DÜŞÜRMESİN"

    Subaşı, daha sonra sözlerini şöyle sürdürmüştü:

    Benim bugüne kadar şahsi eşyalarımdan hiçbirini kendi çıkarım uğruna satmak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Allah da hiçbir zaman bu duruma düşürmesin. Son yıllarda almanın değil paylaşmanın daha değerli olduğunu dünyamızı daha yaşanılabilir bir hale getirmek için sürdürülebilirliği ön plana çıkarmak gerektiğini her seferinde dile getiriyorum. Yani keşke herkes bize verilen bu güzel aklı 'daha faydalı ne yapabilirim?' diye düşünerek kullansa. Her neyse, yalan haberinizin zamanlaması için ayrıca teşekkürler.
  • Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'ya yönelik manidar mesaj!

    SON KALAN İZİ DE SİLDİRMİŞTİ!

    Mohammed Alsaloussi ile ayrılık kararının ardından "Her işte bir hayır vardır. Buna inanıyorum..." diyen Şeyma Subaşı, eski aşkından kalan son izi de sildirmişti. Subaşı, kolundaki 'Meedo'nun adının yer aldığı dövmenin üzerini kapatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda bu pozunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, böylelikle, "Geri dönüş yok." mesajını da vermiş oldu.
  • Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'ya yönelik manidar mesaj!

    "BİRLİKTELİĞİMİZİ ANLAŞARAK SONLANDIRDIK"

    Subaşı, fikir ayrılıkları yaşadığı Alsaloussi ile yollarını ayırdıklarını şu sözlerle ifade etmişti:

    Sizlerinde bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığım hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum.
  • Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'ya yönelik manidar mesaj!

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