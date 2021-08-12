MOLDE - TRABZONSPOR
STAT: Aker Stadyumu
HAKEM: Adam Farkas
SAAT: 19.00
YAYIN: A Spor
MOLDE: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Wolff Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Berat Özdemir, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
İLK MAÇ 3-3 BİTMİŞTİ
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Molde ile karşılaşıyor. Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 3-3 tamamlanmıştı.
Temsilcimizin turu geçmesi için Norveç'te oynanacak zorlu karşılaşmayı kazanması gerekiyor. Beraberlik halinde maç uzayacak. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmazsa tur atlayacak taraf penaltı vuruşlarıyla belli olacak.
Bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Koita ve Dorukhan Toköz bu maçta görev yapamayacak.
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