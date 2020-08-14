Dünyanın en önemli tablolarından biri olan Mona Lisa oldukça önemli bir sanat eseridir. Leonardo Da Vinci!nin yapmış olduğu Mona Lisa tablosu 16. yüzyılın en ünlü tablolarından biridir. 1911 yılında tablonun çalınması üzerine Pablo Picasso bile gözaltına alınarak sorgulanmıştır. Mona Lisa tablosu Paris'te bulunan Louvre müzesinde sergilenmiş XVI. Yüzyıla ait olan bir yağlıboya tablosu olarak yer alır. Her yıl yaklaşık olarak 6 milyon kişi tarafından ziyaret edilen bu müzedeki tablo; çoğu zaman aldatmaca olmuş olan gizli şifreler ile ilişkilendirilmiş bazıları komik taklitleriyle yapılmaya çalışılmıştır. Mona Lisa tablosunun bu kadar popüler olmasının nedeni içerdiği sırlar ve taklitler olarak mı yer almasıdır?

Mona Lisa tablosu neden bu kadar ünlüdür?

Mona Lisa tablosu ünlü ressam Leonardo Da Vinci'nin yapmış olduğu ve dünyanın en ünlü resmi olmasının yanı sıra bu tablo bir şekilde Leonardo Da Vinci'nin başyapıtı olarak yıllardır kabul görmektedir. Mona Lisa tablosunun değerli olmasının tek nedeni bu değildir Leonardo Da Vinci’nin bu tabloyu 1500 ve1506 yılları arasında yattığı düşünülmektedir. Ancak tablo 1911 yılında kaybolduğunda daha fazla ün kazanmıştır. XX. yüzyılın en büyük sanat hırsızlığı olarak kabul edilmiş olan Mona Lisa tablosunun çalınmasını gerçekleştiren kişi Louvre Müzesi'nin eski çalışanı olan Vincenzo Peruggia olmuştur.

Yardımcıları ile beraber 20 Ağustos'ta müzeye girerek geceyi orada saklanarak geçirmişler ve ertesi gün tabloyu gömleklerin altına sokmak suretiyle müzeden uzaklaştırılmışlardır. İtalya Floransa da tabloyu bir sanat galerisi satmaya çalışmışlar ancak satmadan öncesinde periyodik olarak tabloyu iki yıl boyunca Paris'teki dairesinde saklamıştır. Sanat galerisinin sahibi; polise haber vererek Peruggia’nın tutuklanmasının sağlamıştır. Savunmasında tabloyu anavatanına götürmek istediğini söyleyen Peruggia; tablonun Napolyon tarafından çalındığına inanmış ancak Napolyon'un tablonun yapılıp I. François’e hediye edilmesinden 250 yıl sonrasında doğduğundan haberi yokmuş.

Tablo kurtarılmasından sonra tüm İtalya’dasergilenerek 1913 yılındaLouvre müzesine geri getirilmiştir. Tablo kaybolduğu zamanlarda oldukça geniş çaplı haberler ortaya çıkmış bir yetkililer tarafınca her yerde aranmıştır. Amerika'da iş adamı olan ve sanat aşığı JJ. Morgan ünlü Fransız Şair Guillaume Apollinaire ünlü ressam Pablo Picasso sorgulananlar listesi içerisinde yer almıştır. Hakkında çıkmış olan bu kadar haber sonrasında insanlar tablonun geri dönüşünü görmek içinmüzeye akın etmişlerdir. Tablonun geri getirilmesinin sonrasında ilk gün boyunca 100 binden fazla insan müzeyi ziyaret etmiştir.

Mona Lisa tablosu artık bu olaydan sonra halk içinde çekici hale gelmiş ve birçok kişinin ziyaretini yaptığı önemli tablolar arasında yer almıştır. Louvre müzesinde sergilenmiş olan bu tablo daha sonrasında film yapımcıları ve tarihçiler tarafından da ilgi odağı olmuştur. Bu sayede popüler olan Mona Lisa tablosu 1860 yıllarında Mona Lisa sadece bir Rönesans eseri olarak yer almaktaydı.

Mona Lisa tablosunun kimliğiyle ilgili sırrı nedir?

Birçok kişi Mona Lisa tablosunda yer alan kadının floransalı ipek tüccarı Francesco del Giocondo’nun eşi Lisa Gherardini olduğunu düşünmektedir. Yalnız tablodaki kadın kimliği hakkında ortaya atılan başka birçok varsayım yer almaktadır. Bunlar arasında Francavilla’nın Düşesi Costanza d’Avalos ve Milan Düşesi Isabella ve Milan Dükü Ludovico Sforza’ nın metresi Cecilia Gallerani olduğu da söylenmiştir.

Tabloda yer alan Mona Lisa’nın gülümsemesi birçok şekilde yorumlanmaktadır. Bazıları masum bir gülümseme olduğunu düşünürken bazıları gizemli bir kadın olduğunu düşünmektedir. Bazı kişiler tarafından da gülüşün hamile olduğunu ya da bir çocuk doğurduğuyla ilgili bir işaret olduğunu belirtmektedirler. 1910 yılında Avusturyalı nörolog olan Sigmund Freud Mona Lisa’nın gülümsemesini Leonardo Da Vinci'nin annesine olan ilgisini gösterdiğini belirtmiştir. Gülümsemenin yanında Mona Lisa hakkında benzersiz olarak kaş ve kirpiklerin bulunmaması; bazı tarihçiler tarafından Leonardo Da Vinci'nin bir nedenle boyama işçiliği işlemini tamamlayamamış olduğu ile ilgili yorumlar yapılmıştır.

Tablonun tahrip edilmesi

Hırsızlık sonrasında güvenli bir ortamda muhafaza edilen tablo vandallar için hedef olmaya devam etmiştir. 1956 yılında tablonun üzerine kezzap ve taş fırlatılmış saldırılar sonrasında daha fazla hasar görmemesi için kurşungeçirmez cam ile korunmaya alınmıştır. İlginç bir şekilde Mona Lisa tablosunu yıllar içerisinde kupa, kalem ve kağıt gibi birçok cisim fırlatılmıştır.

Mona Lisa tablosu binlerce kez çoğaltılmış ve parodisi de yapılmıştır. En ünlü kopyaları istemem Marcel Duchamp tarafından yapılmış olan ve L.H.O.O.Q’dır. Mona Lisa’nın sadece ünlü olduktan sonrasındaki parodisi yapılmamıştır. 1883 yılında bir Fransız hareketi içerisinde yer alan taklitte Mona Lisa sigara içerken resmedilmiştir. Tablonun altıncı yüzyılda kopyası olduğuna inanılan Mona Lisa tablosu da bulunmaktadır. Tablonun çalınmasını taklitlerin sayısında da ani olarak artışlar çoğalmıştır. Daha sonrasında ise sosyal siteler fotoğraf düzenleme yazılımları gibi uygulamalar ile daha fazla ünlü bir hale gelmiştir. 1962 yılında Mona Lisa tablosu 100 milyon dolar değerinde iken tablo bugün 780 milyon dolar değerinde bir eder taşımaktadır. Bu hırsızlık sayesinde tablonun popüler olmasının yanı sıra ayrı dünyanın en değerli tablosu haline gelmesine imkan tanımıştır.​