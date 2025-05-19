Monaco açıkladı: Al Musrati, Beşiktaş'a geri döndü!

Beşiktaş'tan devre arasında Monaco'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Al-Musrati ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Monaco, Libyalı orta sahanın satın alma opsiyonunu kullanmadı ve kiralık sözleşmesi biten Al-Musrati ile yolların ayrıldığını duyurdu.