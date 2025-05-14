Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Monaco, Eric Dier'ı açıkladı - Transfer Haberleri

        Monaco, Eric Dier'ı açıkladı

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, Bayern Münih'den İngiliz defans oyuncusu Eric Dier'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 22:19 Güncelleme: 14.05.2025 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Monaco, Eric Dier'ı açıkladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, Alman devi Bayern Münih'te top koşturan defans oyuncusu Eric Dier'i renklerine bağladı.

        Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Dier’in 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere 30 Haziran 2028’e kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

        Futbol kariyerine Portekiz'in Sporting takımında başlayan Dier, İngiltere'nin Tottenham ve Almanya'nın Bayern Münih takımlarında forma giydi.

        31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğunu kazanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Osimhen tarihe geçti: Jardel'i solladı!
        Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum
        Zelenskiy: Rusya'yı kimin temsil edeceğini görmeyi bekliyorum
        "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız"
        "Soykırımcı devletle ticaret yapmayız"
        Havalar neden hala serin?
        Havalar neden hala serin?
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem