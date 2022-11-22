Monaco Fenerbahçe Beko maçı için artık nefesler tutulmuş durumda. THY EuroLeague 9. hafta karşılaşmasına sahne olacak zorlu mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, Monaco Fenerbahçe Beko basketbol maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve temsilcimizin kadrosu...