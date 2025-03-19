Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında Monaco'nun konuğu oluyor. Salle Gaston Medecin'de oynanacak mücadele öncesinde, Monaco-Fenerbahçe Beko basketbol mücadelesinin tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Sarı-lacivertliler THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar oynadığı müsabakalarda; 20 galibiyet ve 9 mağlubiyet elde ederek 2. sırada yer aldı. Peki, "Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Monaco-Fenerbahçe Beko maçı yayıncı kuruluşu...
Monaco-Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Turkish Airlines EuroLeague'de üst sıraları doğrudan etkileyecek mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Monaco engelini geçip zirve takibini sürdürmek istiyor. Monaco, EuroLeague'de bugüne kadar oynadığı maçlarda 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak 4. basamakta bulunuyor. Peki, "Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Euroleague Monaco-Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in 30. haftasında Monaco ile karşı karşıya geliyor.
Monaco-Fenerbahçe Beko maçı 20 Mart Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.
MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Salle Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE BEKO 2. SIRADA
Ligde son 3 maçını kazanan sarı-lacivertli ekip, geride kalan haftalarda elde ettiği 20 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.
Monaco ise yaşadığı 17 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı, Fransız temsilcisi 99-69'luk skorla kazanmıştı.