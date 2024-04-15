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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Mondihome Kayserispor son 5 maçta galip gelemedi. - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Mondihome Kayserispor son 5 maçta galip gelemedi.

        Mondihome Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanamadı. Kırmızı- sarılar, 5 karşılaşmada 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:10 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:10
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        Kayserispor 3 puana hasret
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        Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

        Süper Lig’de alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, oynadığı son 5 maçtan galibiyet çıkaramadı.

        Son galibiyetini sahasında 24 Şubat 2024 tarihinde oynadığı Ankaragücü mücadelesinde 3-2’lik sonuç ile alan sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı 5 karşılaşmada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

        Kayserispor, bu süreçte Rizespor'a 3-0, Alanyaspor'a 1-0 ve Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olurken, Hatayspor ile 1-1, Adana Demirspor'la da golsüz berabere kaldı.

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