İtalya'da düzenlenen 'Big Brother' adlı yarışma programıyla ünlenen televizyon yıldızı Monica Sirianni'den acı haber geldi. Sirianni'nin vefat ettiği öğrenildi.



Geçtiğimiz cuma günü arkadaşlarıyla birlikte İtalya'nın Calabria bölgesine bağlı Catanzaro ilinde bulunan Soveria Mannelli'deki bir mekana giden Monica Sirianni, eğlenirken bir anda yere yığıldı.

Fenalaşan 37 yaşındaki Monica Sirianni'nin, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı belirtildi.