Monopoli Sigorta'dan önemli ortaklık

Monopoli Sigorta ile küresel finans ve sigorta pazarının öncü platformu Acrisure’un imzaladığı stratejik ortaklık iki kurum ve Türk sigorta sektörü için önem arzediyor. Monopoli Sigorta’nın bu stratejik hamlesiyle Türkiye, sigorta uzmanlığını veri ve teknoloji ile güçlendiren, dünya genelinde 24 ülkede 19 binden fazla kişiye istihdam sağlayan küresel finans devi Acrisure ağına 25. ülke olarak katılıyor. Anlaşma uyarınca Monopoli Sigorta, operasyonlarını kendi güçlü markası altında ve mevcut liderlik kadrosuyla sürdürecek.

Acrisure ve Monopoli Sigorta’nın stratejik ortaklığı, tarafların sahip olduğu yetkinlikleri bir araya getirerek operasyonel bir sinerji yaratmayı hedefliyor.

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UZUN ZAMANDIR ÖNCELİĞİMİZDİ

Acrisure International Başkanı Jason Howard, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Monopoli Sigorta’nın Acrisure’un Türk ortağı olarak aramıza katılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Acrisure olarak bu bölgede faaliyet göstermek uzun zamandır önceliğimizdi. Monopoli Sigorta, girişimci ruhumuzu, sürdürülebilir büyümeye olan inancımızı ve attığımız her adımda müşteriyi merkeze alan yaklaşımımızı gönülden benimsiyor. Bu sağlam yerel temeli daha da güçlendirmek ve yeni büyüme fırsatlarını keşfetmek için tüm ekiple birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu iş birliğinin kalıcılığına ve başarısına olan inancımız tam.”

Monopoli Sigorta Kurucu Ortakları Erol Esentürk ve İzzet Bonofiyel açıklamalarında şunları kaydetti: “Bu bizim için büyük gurur ve tarifsiz bir heyecanla dolu bir gün. 25 yıl önce, güven, uzun soluklu ilişkiler ve hizmet verdiğimiz insanlara bağlılığımızla bir sigorta aracılık kurumu inşa etmek üzere yola çıktık. Monopoli Sigorta’nın bugünkü konumuna gelmesinde, müşterilerimiz, birlikte çalıştığımız sigorta şirketleri ve iş ortaklarımız kadar, muhteşem ekibimizin de büyük desteği var. Bu nedenle, bugün paylaştığımız bu güzel haber, öncelikle onlara aittir.

GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ

Acrisure ile güçlerimizi birleştirmemiz, bu yolculuğun en heyecan verici dönüm noktasını oluşturuyor. Bu ortaklık aslında istikrarı temsil ediyor. Şirketi bizimle inşa eden ekibimizle beraber, Monopoli Sigorta’ya daha ilk günden beri bizi biz yapan o enerji, kültür ve uzun vadeli vizyonla liderlik etmeyi sürdüreceğiz. Değişen tek şey, ufkumuzun daha da genişleyecek olması. Küresel ölçekte lider bir sigorta ve finansal hizmetler platformunun gücünü yanımıza alarak; müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza artık çok daha fazlasını, daha kapsamlı bir uzmanlığı, daha derin içgörüleri, daha güçlü bir operasyonel altyapıyı ve çok daha net bir uluslararası perspektifi sunacak donanıma sahibiz. Bu, Monopoli Sigorta için gurur verici olduğu kadar, Türk sigorta sektörü için de son derece anlamlı bir gün. Bizi bugünlere taşıyan herkese minnettarlığımızı ifade ederken geleceğin bize getirecekleri için şimdiden büyük heyecan duyuyoruz.”

2016 yılında, EMF Capital Partners’ın yatırımı ile kurumsal özel girişim sermayesini çeken ilk Türk sigorta aracılık şirketlerinden biri olan Monopoli Sigorta için bu adım şirketin kurumsal gelişimini desteklerken, şu anda ulaştığı uluslararası aşamanın da hazırlayıcısı oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan EMF Capital Partners’ın COO’su John Richards şunları söyledi: “EMF Capital Partners’ın 2016 yılında ilk yatırımını yaptığı günden bu yana Monopoli Sigorta’nın kaydettiği ilerlemeden gurur duyuyoruz. Son on yılda önemli bir stratejik dönüşüm geçiren Monopoli Sigorta’yı bir sonraki büyüme evresinde yönlendirmede Acrisure’a başarılar diliyoruz.”