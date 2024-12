Monster ilk masaüstü oyun bilgisayarını piyasaya sundu

Özellikle oyunculara özel dizüstü bilgisayarları, monitörleri ve oyuncu aksesuarlarıyla tanınan Monster, masaüstü oyun bilgisayarı sektörüne de giriş yaptı.

Monsters Reloaded 2024 turnuvasında, 30 Kasım’da gerçekleştirilen lansman ile tanıtılan Tulpar TD3 V1 ailesi, 5 farklı varyasyonu ve özelleştirme seçenekleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarına tam uyum sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Marka, yeni tanıttığı masaüstü oyun bilgisayarının her seviyeden oyuncunun ihtiyaçlarına cevap verdiğini vurguladı. Yüksek performanslı ekran kartları ve işlemcilerle donatılan bu sistemler, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı odaklı tasarıma da sahip olması ile dikkat çekiyor.

"DNA'MIZ MÜŞTERİ ODAKLI"

Oyuncuların talep ve arzularının her geçen gün değiştiğini belirten Monster Kurucu Ortağı ve CEO'su İlhan Yılmaz, “Tüketici trendleri her geçen gün değişiyor. Biz de buna uygun şekilde işimizi her zaman yıkıp tekrardan inşa ediyoruz. Daha önce de her yerde söylediğimiz gibi; bizim en önemli tutkumuz global bir teknoloji markası olmak. Bütün adımlarımızı bu tutku bağlamında atıyoruz. Avrupa, Türkiye, Kıbrıs ve Dubai ticari operasyonlarımızın yanı sıra artık, AR-GE çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ABD ve Tayvan’da ilgili ekiplerimizi kurmuş bulunuyoruz. Bütün bu aksiyonlar, bizi global bir teknoloji markası olma hedefine adım adım yaklaştırıyor. Bu ekipler, müşterilerin sesini de dinleyerek, gelecekteki ürünlerimizi tasarlamaya başladılar. Bizim DNA’mızda, kullanıcı ve deneyim odaklı çalışmak yer alıyor. Bugün geldiğimiz noktada, oyuncuların ihtiyaçlarını daha geniş bir alanda kapsayabilmek için markamız adına çok önemli bir mihenk taşını bütün kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. Tulpar TD3 V1 serisi ürün ailemiz, kapsayıcı ekosistemimizi tamamlıyor. İlerleyen süreçte yenilikçi ve kapsayıcı yeni ürünlerimizle kullanıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.