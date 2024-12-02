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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Monster ilk masaüstü oyun bilgisayarını piyasaya sundu - Teknoloji Haberleri

        Monster ilk masaüstü oyun bilgisayarını piyasaya sundu

        Oyunculara yönelik yüksek performanslı bilgisayarlar ile ön plana çıkan Monster, ilk masaüstü oyun bilgisayarı Tulpar TD3 V1 serisiyle masaüstü bilgisayar sektörüne giriş yaptı. 30 Kasım – 1 Aralık'taki Intel Monsters Reloaded 2024 finalinde lansmanı yapılan yeni ürün serisi, TD3 V1.6.6 110.999 TL, TD3 V1.4.1 85.999 TL, TD3 V1.3.1 64.799 TL, TD3 V1.2.1 55.999 TL, TD3 V1.1.1 ise 48.999 TL fiyat seçenekleriyle lansman gününde satışa sunuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:35
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        Yerli üretici ilk masaüstü bilgisayarı tanıttı
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        Özellikle oyunculara özel dizüstü bilgisayarları, monitörleri ve oyuncu aksesuarlarıyla tanınan Monster, masaüstü oyun bilgisayarı sektörüne de giriş yaptı.

        Monsters Reloaded 2024 turnuvasında, 30 Kasım’da gerçekleştirilen lansman ile tanıtılan Tulpar TD3 V1 ailesi, 5 farklı varyasyonu ve özelleştirme seçenekleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarına tam uyum sağlamayı hedeflediğini açıkladı. Marka, yeni tanıttığı masaüstü oyun bilgisayarının her seviyeden oyuncunun ihtiyaçlarına cevap verdiğini vurguladı. Yüksek performanslı ekran kartları ve işlemcilerle donatılan bu sistemler, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı odaklı tasarıma da sahip olması ile dikkat çekiyor.

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        "DNA'MIZ MÜŞTERİ ODAKLI"

        Oyuncuların talep ve arzularının her geçen gün değiştiğini belirten Monster Kurucu Ortağı ve CEO'su İlhan Yılmaz, “Tüketici trendleri her geçen gün değişiyor. Biz de buna uygun şekilde işimizi her zaman yıkıp tekrardan inşa ediyoruz. Daha önce de her yerde söylediğimiz gibi; bizim en önemli tutkumuz global bir teknoloji markası olmak. Bütün adımlarımızı bu tutku bağlamında atıyoruz. Avrupa, Türkiye, Kıbrıs ve Dubai ticari operasyonlarımızın yanı sıra artık, AR-GE çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ABD ve Tayvan’da ilgili ekiplerimizi kurmuş bulunuyoruz. Bütün bu aksiyonlar, bizi global bir teknoloji markası olma hedefine adım adım yaklaştırıyor. Bu ekipler, müşterilerin sesini de dinleyerek, gelecekteki ürünlerimizi tasarlamaya başladılar. Bizim DNA’mızda, kullanıcı ve deneyim odaklı çalışmak yer alıyor. Bugün geldiğimiz noktada, oyuncuların ihtiyaçlarını daha geniş bir alanda kapsayabilmek için markamız adına çok önemli bir mihenk taşını bütün kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. Tulpar TD3 V1 serisi ürün ailemiz, kapsayıcı ekosistemimizi tamamlıyor. İlerleyen süreçte yenilikçi ve kapsayıcı yeni ürünlerimizle kullanıcılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

        ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ BAKIM GARANTİSİ

        Monster, kullanıcılarına tam sistem garantisi sunarak masaüstü oyun bilgisayarlarının tüm bileşenlerini tek bir çatı altında garanti altına alıyor. Kullanıcılar, bu bütünleşik garanti sayesinde gönül rahatlığıyla bir oyun deneyimi yaşayabiliyorlar ve desteğe ihtiyaç duyduklarında, Monster yanlarında oluyor. Ayrıca, kullanıcıların sistem bileşenlerini değiştirmesi durumunda, değiştirilen parçaların dışındaki tüm Monster bileşenleri, ürüne kullanıcı kaynaklı bir zarar verilmediği müddetçe garanti kapsamında kalmaya devam ediyor.

        Bunların yanı sıra Monster, masaüstü oyun bilgisayarlarının uzun süre yüksek performansla çalışmasını sağlamak için ömür boyu ücretsiz bakım garantisi sağlıyor. Monster teknik servis uzmanları tarafından sunulan bu hizmet sayesinde kullanıcılar, cihazlarını performanslı bir şekilde kullanmaya devam edebiliyorlar. Üstelik bu ayrıcalık, garanti süresi sona erdikten sonra da ücretsiz olarak sağlanıyor.

        YENİ MASAÜSTÜ SERİSİ

        Monster, Tulpar TD3 V1 ailesiyle oyun severlere hem optimize edilmiş hazır sistemler hem de özelleştirme imkânı sunuyor. 1080p (Full HD), 2K (QHD) ve 4K (Ultra HD) çözünürlüklerde en iyi performansı vermek üzere optimize edilen bu bilgisayarlar, her oyuncunun ihtiyaçlarına uygun bir seçenek sunuyor. Kullanıcılar diledikleri takdirde, sistem bileşenlerini değiştirerek kendi oyun bilgisayarlarını oluşturabiliyor. Siyah ve beyaz kasa seçenekleriyle satışa sunulan bilgisayarlar, şıklığı ve performansı bir araya getiriyor. Tüm modellerde standart olarak kullanılan Monster Semruk Z790 anakart, 1 TB M.2 NVMe Gen4 SSD ve akvaryum formundaki estetik kasalar, üst seviye bir deneyimi garanti ediyor.

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        Tulpar TD3 V1’in, 4K grafikler için optimize edilmiş birinci varyasyonu TD3 V1.6.6; Intel Core i9 14900K işlemci, NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 16 GB ekran kartı, 2x16 GB DDR5 5600 MHz RGB RAM, 360 mm ARGB sıvı soğutucu ve 850W güç kaynağı ile geliyor. Siyah renk kasa ile satılan cihazın fiyatı, 110.999 TL olarak listeleniyor.

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