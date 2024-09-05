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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Monster Notebook'tan yapay zekâ destekli ekran kartı: Intel Arc A770 - Teknoloji Haberleri

        Monster Notebook'tan yapay zekâ destekli ekran kartı: Intel Arc A770

        Yüksek performans sunan oyun bilgisayarı ve aksesuar ürünleriyle ön plana çıkan Monster Notebook, ürün portföyünü genişletmeye devam ettiğini duyurdu. Marka, Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartını satışa sundu. Yeni ekran kartı, yapay zekâ desteğiyle görsel deneyimi farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 16:22 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:22
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        Yapay zekâ destekli ekran kartı
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        Monster Notebook, oyun dünyasında oyuncuların ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünlerle ekosistemi genişletmeye devam ettiğini duyurdu. Abra, Tulpar, Semruk, Markut ürünlerinin yanında Huma ürünleriyle de geniş bir kitleye seslenen marka, oyun dünyasına yeni bir soluk katmayı amaçladığını açıkladı.

        Satışa sunulan Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı, oyunseverlere benzersiz bir görsel deneyim sunuyor. Oyun deneyimini zenginleştiren ekran kartı, yapay zekâ desteğiyle görüntü kalitesinden ödün vermeden eğlenceyi doruklara taşıyor.

        2 K ÇÖZÜNÜRLÜĞE KADAR PERFORMANS

        Ürün portföyünü oyun performansının her alanını kapsayacak şekilde genişleten Monster Notebook, teknoloji tutkunlarına yenilikler sunuyor. Intel XeSS teknolojisiyle rekabetçi oyunlarda 2K çözünürlüğe kadar yüksek performans elde etmeyi sağlayan ekran kartı, oyun deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. XMX teknolojisi sayesinde de görüntü işleme sürelerinin kısalmasına yardımcı olan Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı, yüksek çözünürlükte 60 FPS’nin (saniyede ekrana aktarılan kare/görüntü) üzerinde hız sağlıyor. Yapay zekanın gücünü arkasına alan ekran kartı, oyunların daha sürükleyici olmasını sağlıyor.

        Monster Intel Arc A770 16 GB ekran kartı, Monster Notebook'un resmi web sitesinde ve deneyim mağazalarında satışa sunuldu. Ürün, 16 GB bellek desteğiyle yüksek çözünürlüklü oyunlar ve video düzenleme gibi grafik yoğun işlemlerde büyük avantaj sağlıyor.

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