        Montella'dan Roma'ya ziyaret - Futbol Haberleri

        Montella'dan Roma'ya ziyaret

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü, futbolculuğu döneminde uzun yıllar formasını giydiği ve teknik direktör olarak da bir dönem çalıştırdığı Roma Kulübü'nü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:52 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:52
        Montella'dan Roma'ya ziyaret
        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ekibi Roma'yı ziyaret etti.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Vincenzo Montella, mart ayında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları öncesinde, kulüp ziyaretleri turuna Roma ile başladı.

        Kulübün Trigoria'daki tesislerine giden Montella, burada kıdemli danışman Claudio Ranieri, teknik direktör Gian Piero Gasperini ve milli oyuncu Zeki Çelik ile görüştü.

        Takımın antrenmanını izleyen Montella'ya ziyaretinde A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo da eşlik etti.

