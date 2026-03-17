Montella, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı tribünlerinde
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında oynanan Trendyol Süper Lig maçını tribünden takip etti.
Giriş: 17.03.2026 - 20:47
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk etti.
Montella, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Sarı-lacivertlilerde milli futbolcular Mert Günok, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu maça yedek kulübesinde başladı.
