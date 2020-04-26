Geçtiğimiz salı günü midesinden geçirdiği rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Montpellier'in 23 yaşındaki oyuncusu Junior Sambia, iki gün sonra yoğun bakıma alınmıştı. Koronavirüs (Covid-19) teşhisi de konulan Sambia, doktorlar tarafından yapay komaya sokulmuştu.

Sambia'nın menajeri Frederic Guerra, dün yaptığı açıklamayla oyuncusunun komadan çıktığını ve artık solunum cihazına bağlı olmadığını açıkladı.

Fransız radyo kanalı RTL'ye konuşan Guerra "Doktorlar solunum cihazının çalışmasını durdurdu. İyileşme süreci uzun sürecek ama artık komada değil. Günler geçtikçe daha iyi haberler alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Le Parisien'e de açıklamalarda bulunan Guerra "Sambia'nın ilk yaptığı koronavirüs testi negatif çıkmıştı ama daha sonra virüs kaptığını ööğrendik. Büyük ihtimalle alışveriş esnasında virüse maruz kaldı. Kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle hastaneye gitti. Onunla irtibata geçtiğimde koronavirüs testinin sonuçlarını yeni almıştı ve sonuç negatifti. Ancak ciğerlerinin durumu kötüye gitti ve hastaneden ayrılamadık" şeklinde konuştu.

Ligue 1'de koronavirüse yakalanan ilk oyuncu olan Sambia, bu sezon 22 maçta giydiği Montpellier formasıyla 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. (Goal)