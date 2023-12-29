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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Moody's 2024 için Türkiye kredi notu gözden geçirme takvimini belirledi - İş-Yaşam Haberleri

        Moody's Türkiye kredi notu gözden geçirme takvimini belirledi

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için gelecek yıla yönelik iki kredi notu gözden geçirme tarihini belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:33 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:33
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        Moody's Türkiye kredi notu gözden geçirme takvimini belirledi
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        Moody's, 2024 yılına ilişkin "Ülkelerin Kredi Derecelendirme İnceleme Takvimi"ni yayımladı.

        Buna göre, Türkiye için ilk tarih 12 Ocak, ikinci tarih ise 19 Temmuz olarak açıklandı.

        Türkiye'nin, Moody's takviminde, gelecek yıl değerlendirilecek ilk ülke olarak yer alması dikkati çekti.

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak o tarihte güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları ayrıca belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

        Moody's, 2023 yılı takvimde Türkiye'nin kredi notuna ilişkin gözden geçirme tarihi olarak 15 Aralık'ı belirlemiş ancak o tarihte Türkiye için güncelleme yapmamıştı.

        Buna karşın 19 Aralık'ta Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporu yayımlayan kuruluş, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirmişti.

        Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

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