Moody's Türkiye'nin kredi notunu güncellemedi

Moody's, 15 Ocak'ta yapılan incelemeye ilişkin açıklama yaptı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, bunun bir kredi notu değişikliği anlamına gelmediği ve kısa vadede kredi notu değişikliği olup olmayacağına dair bir gösterge olmadığı belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun, büyük, çeşitlendirilmiş ve dinamik ekonomisi ile düşük kamu borcu tarafından desteklendiği aktarıldı.

Süregelen faiz indirim döngüsüne rağmen merkez bankasının para politikasının sıkı kalmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Aralık 2025'te yüzde 30,9 olan enflasyonun 2026 sonunda yıllık yüzde 22'ye gerilemesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyümesinin beklenmedik derecede güçlü iç talebin etkisiyle 2024'teki yüzde 3,3'ten 2025'te yüzde 3,5'e çıktığının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, büyüme hızının hükümetin aşırı ekonomik yavaşlama olmadan enflasyonu düşürme hedefine uygun seyrettiği aktarıldı.

Açıklamada, mali konsolidasyonun 2025'te dezenflasyonu desteklediği vurgulanarak, merkezi hükümetin mali açığının 2024'teki yüzde 4,7'den yüzde 2,9'a gerileyerek önemli bir daralma gösterdiği kaydedildi.