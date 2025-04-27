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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Morata: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım! - Galatasaray Haberleri

        Morata: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım!

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray deplasmanda ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti ve liderliğini pekiştirdi. Sarı-kırmızılılarda 2 gol kaydeden Alvaro Morata, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 21:30 Güncelleme: 27.04.2025 - 21:33
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        "Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım!"
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        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray'da Alvaro Morata, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        "NE GEREKİYORSA YAPMAYA HAZIRIM"

        İyi bir performanstı. Çok önemli bir 3 puan aldık. Şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Mutluyuz. Ben de takım arkadaşlarımın yardımından dolayı mutluyum. Elimden geleni yapmak istiyorum. Geldikten sonra bir sakatlığım olduğu için fazla oynayamadım şimdi ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.

        "BURADA ÇOK MUTLUYUM"

        Çok mutluyum burada. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çalışan insanlara teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir iş yapıyorlar bizi rahatlatmak için. Elimden geleni yapmak istiyorum. Ailemin de mutlu olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde devam etmesini istiyorum.

        "OSIMHEN BÜYÜK BİR İNSAN"

        Osimhen büyük bir insan, dünyanın en büyük santrforlarından biri. Onunla ve diğer arkadaşlarımla oynamak benim için bir mutluluk. Umarım birlikte şampiyonluğu kutlayacağız.

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