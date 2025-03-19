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        Haberler Gündem Teyit "Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi" iddialarına yanıt

        "Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi" iddialarına yanıt

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada "Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi iddiasıyla paylaşılan haberler manipülasyon içermektedir." denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 20:46 Güncelleme: 19.03.2025 - 20:46
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        "Morgan Stanley" iddialarına yanıt
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklama şöyle:

        "Bazı basın yayın organlarında, “Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi” iddiasıyla paylaşılan haberler manipülasyon içermektedir. Morgan Stanley, daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiş ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır. Morgan Stanley A.Ş. uzun yıllardır Borsa İstanbul’da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir. Morgan Stanley’in 12 Mart’ta kabul edilen feragat başvurusunun, ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sermaye piyasasının işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

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