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        Haberler Ekonomi Borsa Morgan Stanley: Türkiye'ye olan bağlılığımız sürüyor - Borsa Haberleri

        Morgan Stanley: Türkiye'ye olan bağlılığımız sürüyor

        Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili haberler çerçevesinde açıklama yapan Morgan Stanley, Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 00:49 Güncelleme: 20.03.2025 - 00:55
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        "Türkiye'ye olan bağlılığımız sürüyor"
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        Morgan Stanley, Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğunu duyurdu.

        Morgan Stanley, Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili haberler çerçevesinde açıklama yaptı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Morgan Stanley'in Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğu belirtilerek, "İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye’deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.

        "Morgan Stanley" iddialarına yanıt
        "Morgan Stanley" iddialarına yanıt
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