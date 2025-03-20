Morgan Stanley: Türkiye'ye olan bağlılığımız sürüyor

Morgan Stanley, Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğunu duyurdu.

Morgan Stanley, Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği iddiasıyla ilgili haberler çerçevesinde açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; açıklamada, Morgan Stanley'in Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğu belirtilerek, "İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye’deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız." ifadeleri kullanıldı.