Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım

Morgan Wade, "Bende BRCA geni var. Bu göğüs kanseri geni. Bu yüzden de kasım ayında her iki göğsümü de aldıracağım" diye konuştu.

28 yaşındaki ünlü şarkıcı, ameliyat olacağı güne kadar yoğun bir şekilde çalışacağını ama operasyonun ardından kasım ve aralık aylarında dinlenmeye çekileceğini sözlerine ekledi.