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Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım

Morgan Wade, kendisinde göğüs kanseri riskini artıran mutasyona uğramış BRCA geni bulunduğunu açıkladı. 28 yaşındaki şarkıcı, hastalığa karşı önlem almak için beş ay sonra iki göğsünü de aldıracağını söyledi

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  • Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım - Magazin haberleri

    ABD'li şarkıcı Morgan Wade, kendisinde göğüs kanseri riskini artıran mutasyona uğramış BRCA geni bulunduğunu belirterek 2023'ün kasım ayında iki göğsünü de aldıracağını açıkladı.
  • Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım - Magazin haberleri

    Morgan Wade, "Bende BRCA geni var. Bu göğüs kanseri geni. Bu yüzden de kasım ayında her iki göğsümü de aldıracağım" diye konuştu.

    28 yaşındaki ünlü şarkıcı, ameliyat olacağı güne kadar yoğun bir şekilde çalışacağını ama operasyonun ardından kasım ve aralık aylarında dinlenmeye çekileceğini sözlerine ekledi.
  • Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım - Magazin haberleri

    "BİR TEK ENDİŞEM VAR"

    Morgan Wade, kendisini iyi hissettiğini fakat sadece bu süreçte egzersiz yapamayacağı için kötü hissettiğini söyledi. Wade, haftanın yedi günü spor yaptığını söyleyip, "Bu konudaki tek endişem bu" dedi. 
  • Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım - Magazin haberleri

    "İYİ OLACAĞIM"

    Kendisinde göğüs kanserine yakalanma konusunda yüksek risk yaratan gen bulunduğunu geçen yıl çıktığı Avrupa turnesi sırasında öğrendiğini belirten Morgan Wade, "Ama ben iyi olacağım" ifadelerini kullanarak umutsuzluğa kapılmadığını ifade etti.
  • Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım - Magazin haberleri

    Bu konuda yapılan araştırmalara göre BRCA1 ve BRCA2, hasarlı DNA'yı onarmaya yardımcı olan proteinleri üreten genler. Bu ikisinden birinin zararlı varyantları kişi tarafından miras alındığında ise meme ve yumurtalık başta olmak üzere çeşitli kanserlere yakalanma riskini artırıyor.
  • Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım - Magazin haberleri

    ANGELINA JOLIE DE OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

    Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie de yıllar önce aynı kararı vermişti. Annesi Marcheline Bertrand'ı ve teyzesini göğüs kanseri nedeniyle kaybeden Jolie, yaptırdığı tetkikler sonucunda miras olarak aldığı bir gen mutasyonu nedeniyle kendisinin de aynı hastalığa yakalanma riski olduğunu öğrenince radikal bir karar vererek bıçak altına yatmış ve iki göğsünü de aldırmıştı. 
  • Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım - Magazin haberleri

    Angelina Jolie, daha sonra da hastalık riskiyle veda ettiği göğüslerinin yerine estetik cerrahinin olanaklarıyla yenilerini yaptırmıştı.
  • Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım - Magazin haberleri

    Çocuklarını erkenden bu dünyada annesiz bırakmamak için böyle bir karar aldığını söyleyen Angelina Jolie, geçirdiği operasyondan bir süre sonra yine hastalanma riski yüzünden rahim ve yumurtalıklarına da veda etmişti. 
  • Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım - Magazin haberleri

    Angelina Jolie, yaşadığı bu süreci uzun bir süre gizli tuttuktan sonra kaleme aldığı bir makalede dile getirmişti. 47 yaşındaki Jolie, ayrıca yüzde 87 göğüs, yüzde 50 yumurtalık kanserine yakalanma riski olduğunu da satırlarına eklemişti.
  • Morgan Wade: İki göğsümü de aldıracağım - Magazin haberleri

    O DA AYNI YÖNTEMİ TERCİH ETMİŞTİ

    Angelina Jolie'nin 2013'te yaptığı açıklamadan kısa bir süre sonra başka bir ünlü isim de aynı kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. 2003'te göğüs kanserine yakalanan ve tedavi gören şarkıcı Anastacia, 10 yıl sonra hastalığı tekrarlayınca iki göğsünü birden aldırdığını duyurmuştu.

    Fotoğraflar: Mega, Shutterstock, AA, Avalon

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