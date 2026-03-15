Morrissey uykusuz kaldığı için konserini iptal etti

İngiliz şarkıcı Morrissey, İspanya'nın Valencia şehrindeki meşhur gürültülü Las Fallas Festivali sırasında uykusuz kalmasının ardından şehirdeki konserini iptal etti.

İptal kararıyla ilgili yapılan açıklamada, "İki gün boyunca karayoluyla seyahat eden Morrissey, çarşamba günü geç saatlerde Valencia'daki otele ulaştı. Festival gürültüsü/yüksek sesli tekno şarkılar/megafon anonsları nedeniyle gece boyunca uyumak veya dinlenmek imkansızdı" denildi. Açıklamada ayrıca, "Bu deneyimin Morrissey'i uyuşuk bir duruma soktuğu" ve sanatçının bir daha sahne almayacağı belirtildi.

Ekibi, Valencia konserinin iptal edilmediğini, ancak "koşulların konseri imkansız hale getirdiğini" vurguladı. Şarkıcı, kararını haklı çıkarmak için gürültünün kayıtlarını sundu.

Morrissey daha sonraki bir açıklamasında, otelinin "tarif edilemez bir cehennem" olduğunu söyleyerek, kendisini toparlamanın bir yıl süreceğini, bunun da durumu hafife almak olduğunu yazdı.

Morrissey'in iptaller konusunda sicili kabarık. Geçen yıl Madrid'deki botanik bahçelerinde vereceği konseri iptal etmişti. 2004'te ise Valencia yakınlarındaki Benicàssim Uluslararası Festivali'nde sahne alması planlanırken, "özel uçağında teknik sorunlar" gerekçesiyle konserden kısa bir süre önce konseri iptal etmişti.

TÜRKİYE KONSERİ DE İPTAL OLMUŞTU

2014'te ise bu kez Varşova'da, gösterisinin başlamasından 25 dakika sonra, bir seyircinin "son derece hakaret içeren" bir şey söylediği gerekçesiyle gösterisini iptal etmişti. Sanatçı, 16 ve 19 Aralık 2025'te Türkiye'de yapılması planlanan konserleri, İsrail'e verdiği destek nedeniyle gelen tepkiler üzerine iptal etmişti.

Sanatçıya tepki gösteren hayranları, solo kariyerine başlamadan önce The Smiths grubuyla geçirdiği dönem de dahil 400'den fazla konserini iptal ettiğini, son 100 konserinin ise neredeyse yarısını iptal ettiğini hesapladı.