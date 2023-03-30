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Morutan'ın menajeri Becali konuştu: Galatasaray'a dönecek mi?

Galatasaray'ın Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ın menajeri Becali açıklamalar yaptı ve oyuncusunun geleceğiyle ilgili konuştu

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  • Morutan'ın menajeri Becali konuştu: Galatasaray'a dönecek mi?

    Galatasaray'ın sezon başında şartlı zorunlu satın alma opsiyonu ile Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan gündemden düşmüyor. 
  • Morutan'ın menajeri Becali konuştu: Galatasaray'a dönecek mi?

    Gösterdiği performansla İtalya'da sıklıkla gündem olan Rumen futbolcu için menajeri Ioan Becali'den açıklama geldi.
  • Morutan'ın menajeri Becali konuştu: Galatasaray'a dönecek mi?

    La Nazione'ye açıklama yapan Becali, "Morutan, büyük ihtimalle İtalya'da kalacak. Kesinlikle Türkiye'ye geri dönmeyecek" ifadelerini kullandı. 
  • Morutan'ın menajeri Becali konuştu: Galatasaray'a dönecek mi?

    Oyuncusuna teklifler bulunduğunu dile getiren Becali, "İtalyan kulüpleri, Morutan'a ilgi duyuyor. Ancak öncelik Pisa'da. Satın alma opsiyonunu kullanmazsa diğer kulüplerle transfer görüşmeleri yapacağız" dedi.
  • Morutan'ın menajeri Becali konuştu: Galatasaray'a dönecek mi?

    Pisa, Morutan'ı kiralamak için 150 bin euro ödemişti. Morutan'ın en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa'nın Serie A'ya çıkması halinde 5.5 milyon euro'luk opsiyon devreye girecek. 
  • Morutan'ın menajeri Becali konuştu: Galatasaray'a dönecek mi?

    Morutan, en az 25 maçta 45 dakika oynama şartını yerine getirdi. 
  • Morutan'ın menajeri Becali konuştu: Galatasaray'a dönecek mi?

    Pisa'nın Serie A'ya direkt yükselecek iki takımdan biri olması çok zor görünüyor ancak playoff sınırının içinde bulunuyor.

     

     
  • Morutan'ın menajeri Becali konuştu: Galatasaray'a dönecek mi?

    Sporx'in aktardığına göre Morutan'ın adı başta Serie A ekibi Salernitana olmak üzere birçok kulüple anılıyor.

     

     
  • Morutan'ın menajeri Becali konuştu: Galatasaray'a dönecek mi?

    Pisa daha önce 5.5 milyon euro'luk opsiyonu indirip almak istese de Galatasaray, 5.5 milyon euro'dan taviz vermedi.
  • Morutan'ın menajeri Becali konuştu: Galatasaray'a dönecek mi?

    Pisa'da 28 Serie B maçına çıkan 23 yaşındaki Morutan, 6 gol atıp 7 asist yaptı.
  • Morutan'ın menajeri Becali konuştu: Galatasaray'a dönecek mi?

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