Moskova'yı ziyaret edeceği iddia edilen Orban'dan AB'nin tepkisine yanıt

Orban, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in dün yaptığı "AB dönem başkanlığının AB adına Rusya ile temas kurma yetkisi yoktur." uyarısına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından Macar televizyonuna yaptığı açıklamayı paylaşan Orban, "Brüksel'de rahat bir koltukta oturarak barışı sağlayamazsınız. AB dönem başkanlığının AB adına müzakere yetkisi olmasa bile arkamıza yaslanıp savaşın mucizevi bir şekilde sona ermesini bekleyemeyiz. Barış yolunda ilk adımların atılmasında önemli bir araç olarak hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Orban, dönem başkanlığını üstlenmesinin 2. gününde Ukrayna'yı ziyaret ettiğini anımsatarak, "Yaptığım şey bir müzakere formatı gibi görünebilir ama değil. Bu yüzden bir yetkiye ihtiyacım yok çünkü hiçbir şeyi temsil etmiyorum. Sadece savaş tehdidinin olduğu veya Avrupa ve Macaristan için olumsuz sonuçları olan bir savaşın olduğu yerlere gidiyorum ve gerçekler üzerine konuşuyorum." değerlendirmesini yaptı.

REKLAM Rusya'yı ziyaret edip etmeyeceğine açıklık getirmedi Öte yandan Orban, Rusya'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşüp görüşmeyeceği iddialarına ise yanıt vermedi. Macaristan, AB üyesi ülkeler arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz'da devralmıştı. Orban, dönem başkanlığını üstlendikten sonra ilk dış ziyaretini Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapmış, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenksiy ile görüşmüştü. AB-Rusya ilişkileri, 2014'de Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.