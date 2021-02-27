Galatasaray’ın devre arasında kadrosunda kattığı Mısırlı golcü futbolcu Mostafa Mohamed, gollerine BB Erzurumspor maçında da devam etti. 23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin 38 ve 45. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı. Mohamed, böylece sarı-kırmızılılar ile oynadığı 6 maçta 6. gol sevinci yaşadı. Mısırlı futbolcu, bu gollerin 5’ini ligde, 1’ini de Ziraat Türkiye Kupası’nda kaydetti.

Mücadeleye 11’de başlayan Mostafa Mohamed 86. dakikada yerini Radamel Falcao’ya bıraktı.

Mohamed, bu sezon 9 maçta 5 gol atan Falcao'yu da geride bıraktı.

Başarılı futbolcunun gollerinden sonra stadyumun hoparlöründen Mira Moufarrej adlı sanatçının Ya Mustapha şarkısı çaldı.

"OKÇULUĞU SEVİYORUM"

Mohamed maç sonu yaptığı açıklamada "Bütün Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. İyi oynamak önemliydi. Taraftarımıza güzel görüntüler sunmak zorundayız. Bu yüzden benim için gol atmaktan çok takımın kazanması önemli." diye konuştu.

Attığı gol sevincinde özel bin anlam olup olmadığı sorulan Mohamed, "Okçuluğu seviyorum." yanıtını verdi.

Mısırlı yıldız, özel bir lakabının olup olmadığı sorusuna ise, "Anakonda" yanıtını verdi.