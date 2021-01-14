Malatyakart Motaş hes kodu nasıl yüklenir? Sorusu Malatyalı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında 19 Ocak'tan itibaren HES kodunu zorunlu hale getirdi. Motaş'ına HES kodunu yüklemeyen vatandaşlar hiçbir toplu taşıma aracını kullanamayacak.

HES KODU ALMA İŞLEMİ

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.



MALATYA KART MOTAŞ'A HES KODU TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

HES kodlarınızı kişiselleştirilmiş kartlarınıza www.akillibiletim.com – www.motas.com.tr internet sayfalarından veya MOTAŞ İDARİ BİNA, MERKEZ İSTASYON DURAĞI, MERKEZ ÇİLESİZ DURAĞI, ARAŞTIRMA DURAĞI VE KAPALI ÇARŞI KART DANIŞMA Merkezlerinde yaptırabilirsiniz. Not: Ulaşım Kart Numaranız kartınızın arka yüzündeki "04" ile başlayıp "80" ile biten 14 haneli numaradır.