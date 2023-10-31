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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Motorin fiyatında indirim - Enerji Haberleri

        Motorine indirim geldi

        Motorininin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim yapıldı. İndirim bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 07:55 Güncelleme: 31.10.2023 - 07:55
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        Motorine indirim geldi
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        Motorinin litre fiyatına bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş indirim gerçekleştirildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        İndirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin ortalama litre fiyatı 38.02 TL, Ankara'da 38.60 TL, İzmir'de 38.78 TL lira, Adana'da 39.07 TL, Bursa'da 38.67 TL, Antalya'da 39.28 TL, Diyarbakır'da 39.31 TL ve Trabzon'da 38.95 TL oldu.

        Bugün benzin fiyatında bir değişikliğe gidilmedi.

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