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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Motorinde 1,52 TL'lik indirim - Enerji Haberleri

        Motorinde 1,52 TL'lik indirim

        Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 52 kuruş indirim geldi

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        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 08:04
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        Motorine indirim pompaya yansıdı
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        Özellikle son üç ay içerisinde hem global petrol fiyatlarındaki dalgalanma hem de döviz kurlarındaki değişim akaryakıt pompa fiyatlarına da ciddi ölçüde yansımayı sürdürüyordu. Dün gece ise motorin fiyatlarında bir indirim gerçekleşti.

        Bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde motorinde 1 lira 52 kuruşluk bir indirime gidildi.

        Bu indirimin ardından fiyatlardaki güncelleme şu şekilde oldu; İstanbul Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 36 lira 76 kuruş, Avrupa Yakası'nda 36,80, Ankara'da 37 lira 36 kuruş ve İzmir'de ise 37 lira 52 kuruş oldu.

        Benzinin litresi ise şu anda İstanbul Anadolu Yakası'nda 37,66 TL, Avrupa Yakası'nda ise 37,71 TL'den satılıyor.

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