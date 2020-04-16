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Motorinin litre fiyatında 21 kuruş indirime gidilecek... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, indirim pompa fiyatına bu gece yarısından itibaren yansıyacak. Buna göre, Ankara'da ortalama 5,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,16 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,29 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,39 liradan 5,18 liraya inecek.

Uluslar arası piyasalarda motorinin tonu, 254 dolardan 238 dolara kadar geriledi. Benzinin tonu, 203 dolar düzeyinde seyrediyor. Küresel piyasalarda son birkaç gündür benzin fiyatlarında yukarı ya da aşağı yönlü bir hareket gözlenmedi. Bu nedenle benzinin pompa fiyatları şimdilik sabit kalacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.