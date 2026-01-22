MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELDİ

Motorine 21 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam geldi. Şimdi ise motorine ikinci bir zam daha geldi. Buna göre motorine 23 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 43 kuruş zam yapıldı.