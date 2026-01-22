Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Motorine 1 liralık zammın ardından bir zam daha geldi! Motorine ne kadar zam geldi? 23 Ocak güncel akaryakıt fiyatları

        Motorine bir zam daha geldi! 23 Ocak Cuma güncel motorin fiyatları ne kadar oldu?

        Dünya genelinde devam eden jeopolitik risklere ABD'nin yeni tarife tehditlerinin eklenmesi, fiyatların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Trump'ın Grönland'a ilişkin sert tutumu ve Avrupalı liderlerden gelen misilleme sinyalleri, piyasalarda belirsizliği artırdı. Yaşanan bu gelişmeler beraberinde brent petrol fiyatlarına yansıyınca, motorine bir zam daha geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 23:46 Güncelleme: 22.01.2026 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin derinleşmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin sert mesajları, yatırımcıların risk algısını artırırken petrol fiyatları da bu gelişmelerin etkisiyle yükseliş eğilimini sürdürdü. Yaşanan bu gelişmelerin, motorin fiyatlarına zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi?

        2

        MOTORİNE BİR ZAM DAHA GELDİ

        Motorine 21 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira zam geldi. Şimdi ise motorine ikinci bir zam daha geldi. Buna göre motorine 23 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 43 kuruş zam yapıldı.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 50,70 TL

        Motorin litre fiyatı: 52,45 TL

        LPG litre fiyatı: 27,94 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 50,87 TL

        Motorin litre fiyatı: 52,57 TL

        LPG litre fiyatı: 28,93 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 52,05 TL

        Motorin litre fiyatı: 53,90 TL

        LPG litre fiyatı: 28,63 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 51,75 TL

        Motorin litre fiyatı: 53,61 TL

        LPG litre fiyatı: 28,84 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        Fenerbahçe'ye Avrupa'da çelme!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor!
        Noa Lang, Galatasaray için geliyor!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Ergin Ataman'a İsrail'de büyük terbiyesizlik!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        Kadıköy Kırmızı-Beyaz: Fenerbahçe tribünleri Türk bayrağı açtı!
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        En-Nesyri İtalya yolcusu! Anlaşma tamam
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a: Dış müdahaleye karşıyız
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'ye veda etti!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı: Rafa Silva
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        İzmir'de can pazarı! Araç viyadükte asılı kaldı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Balkondan son bakış
        Balkondan son bakış
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        “Abinizi yaktım, bir şey yapamadınız”
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        5 günlükken darp edildi, engelli kaldı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        2026 Oscar adayları açıklandı!
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü