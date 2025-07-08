AKARYAKITA ÖTV ZAMMI GELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün merakla beklenen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 oldu. Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 15,71, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 24,45 olarak belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı da (GİB) dün açıklanan Yİ-ÜFE'ye bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ÖTV tutarlarında güncelleme yapıldığını bildirdi. Buna göre verilerinin açıklanması ve GİB'in duyurusu ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece akaryakıta da ÖTV zammı gelmesi bekleniyordu.

Konuya ilişkin Resmi Gazete'de bir duyuru da olmamasıyla birlikte benzine 2,26, motorine 2,12 TL, LPG'ye ise 97 kuruş zam geldi.