Motorine dev zam geldi! 28 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir'de motorinin litre fiyatı ne kadar oldu?
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji tesislerine yönelik olası saldırıları 10 gün ertelemesinin ardından petrol fiyatları yükselmeyi sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı 109 dolara çıkarken, Asya borsalarında görece bir dengelenme kaydedildi. Fiyatlar yükselmeye devam ederken, motorin fiyatlarına da bir kez daha zam geldi. İşte, 28 Mart 2026 zamlı motorin fiyatları
Giriş: 28.03.2026 - 09:52
Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşmelerin iyi gittiği ve ülkenin enerji tesislerine yönelik saldırıların 10 gün süreyle askıya alınacağına ilişkin açıklamalarının da etkisiyle dalgalı seyrediyor. Hafta başından bu yana Trump ve İranlı yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar bölgede gerilimin süreceğine yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu kapsamda motorinin litre fiyatına bir zam daha geldi. Peki, 28 Mart 2026 motorin fiyatları ne kadar oldu?
MOTORİNE ZAM GELDİ
Motorinin litre fiyatına 6 lira 26 kuruş zam geldi. Böylece motorinin litre fiyatı 70 TL'yi geçti.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 62.52 TL
Motorin: 74.87 TL
LPG: 30.49 TL